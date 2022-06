per Mail teilen

Kommt aus einer Prekariatsfamilie und ging freiwillig in ein SOS-Kinderdorf.

Der Vater depressiv, die Mutter spielsüchtig, beide Eltern langzeitarbeitslos. Das sind die Umstände, unter denen Jeremias Thiel groß wird. Bis er mit 11 Jahren zum Jugendamt geht, weil er nicht mehr nach Hause zurück will. Jeremias kommt in ein SOS-Kinderdorf und fast alles wird anders. Er bekommt Hilfe und Unterstützung, er erlebt einen geregelten Tagesablauf, er macht Abitur, er geht zum Studium in die USA. Und schreibt, noch keine zwanzig Jahre alt, ein Buch. Titel: "Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance".