Publikumsliebling im TV und auf den großen Bühnen Europas

Samuel Finzi gehört zu den begehrtesten Bühnen- und Fernsehdarstellern in Deutschland und Europa. Für seine Arbeiten in Film und Theater wurde er unter anderem als "Schauspieler des Jahres", mit dem Deutschen Schauspielpreis und mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet. Er spielte an der Berliner Volksbühne, am Thalia Theater in Hamburg, am Schauspiel Frankfurt und am Burgtheater in Wien. Seine Filmographie ist umfangreich: Philipp Stölzels Literaturverfilmung "Schachnovelle", der Kieler Tatort, die ZDF-Serie "Flemming", der Til Schweiger Film "Kokowääh" und an der Seite von Hollywoodstar John Malkovich in der historischen Tragikomödie "Seneca".

Von der Künstlerfamilie im Sozialismus zur europäischen Filmkarriere

Jetzt hat der Schauspieler mit "Samuels Buch" einen autobiografischen Roman geschrieben. Geboren 1966 in Bulgarien, aufgewachsen in einer Künstlerfamilie im Sozialismus, erzählt er darin von seiner Kindheit und Jugend und seiner Sehnsucht nach Freiheit.

»Ich nenne es einen Roman, weil ich mich selbst nicht so in den Vordergrund stellen möchte, obwohl ich ja der Erzähler bin. Mir war es wichtiger, dieser Zeit, den 70er und 80er Jahren, ein Bild zu geben - was es bedeutet für ein Kind, in diesem geschlossenen, sozialistischen System und in einem Land auf dem Balkan aufzuwachsen.«

Samuel Finzi zu Gast in "Studio 3 - Live aus Babelsberg"

Ende der 80er Jahre verlässt Finzi seine Heimat Bulgarien, zieht 1989 nach der Wende nach Paris und später nach Berlin. Sein Weg auf die großen Theaterbühnen, zum Liebling des Publikums und der Kritiker und zu einer großen europäischen Filmkarriere - darüber sprechen wir ganz persönlich mit ihm in SWR1 Leute.