Was für ein grausiger Fund: Bei Ober-Olm hat ein Landwirt den abgetrennten Kopf eines Rehbocks gefunden.

Nach Angaben der Polizei hat ein Landwirt am Mittwochabend den abgetrennten Rehkopf auf einem Feld in der Nähe einer Landstraße in Ober-Olm gefunden und die Polizei alarmiert. Im Kopf des Tieres war ein Loch, das von einem Schuss stammen könnte. Nach ersten Erkenntnissen steckte in dem Kopf allerdings kein Projektil. Vom Rest des Tieres fehlt nach Angaben der Polizei jede Spur.

Kripo ermittelt nach Rehbock-Fund

Da die beiden Jagdpächter des Revieres den Rehbock nach eigenen Aussagen nicht erlegt haben, ermittelt nun die Mainzer Kriminalpolizei. Was hinter dem Fund steckt, dazu kann die Polizei nichts sagen. Sie ermittele in alle Richtungen, heißt es. Wilderei sei durchaus möglich. In diesem Zusammenhang stelle sich allerdings die Frage, warum der Wilderer den Kopf zurückgelassen und das Tier nicht komplett mitgenommen habe.

Wer Informationen zu dem Vorfall hat, sollte sich bei der Polizei in Mainz melden.