Joachim Wulkop arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel und berichten Persönliches.

Multimediareporter Joachim Wulkop SWR

Heimat

Aufgewachsen ist Joachim Wulkop auf dem Land in Niedersachsen. Das prägt – wie er findet - vor allem positiv, denn man lernt, worauf es wirklich ankommt: Freundschaft, Verbundenheit zur Heimat und dass es manchmal auch ganz schön sein kann, wenn absolut nichts los ist!

Seine Themen sind die Geschichten die, die Menschen berühren und bewegen

Am liebsten bearbeitet er die Themen, über die man morgens am Frühstückstisch spricht. Die Themen, die Menschen berühren, setzt Joachim Wulkop am liebsten um.

Sein Werdegang

Nach dem Abitur hat Joachim Wulkop in Gießen Politik- und Sozialwissenschaften studiert. Danach ging es zum Lokalradio in Nordrhein-Westfalen, wo er seine journalistische Ausbildung erhielt. Schließlich kam er zum SWR ins Studio Koblenz, wo er seitdem als Reporter, Chef vom Dienst und als Nachrichtenredakteur arbeitet.

Radfahren und Joggen sind seine privaten Leidenschaften

Es gehört zu seinem Job, viel im nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs zu sein. Das macht er aber auch privat gerne – Mosel- und Rheintal laden ein zum Radfahren, Joggen oder auch mal zu einer Bahnfahrt quer durchs Land!