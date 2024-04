A63 zwischen Kirchheimbolanden und Göllheim wegen Bauarbeiten gesperrt

per Mail teilen

Wer über die A63 von Kirchheimbolanden nach Kaiserslautern fahren will, muss dafür bis Sonntagnachmittag eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Fahrbahn der Autobahn wird saniert.

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Wetter mitspielt. Dann wird die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern nach Angaben der Autobahn GmbH ab Freitagabend 19 Uhr gesperrt - und zwar zwischen Kirchheimbolanden und Göllheim. Auf diesem Abschnitt werden sowohl die beschädigte Asphaltdecke als auch die kaputten Betonplatten entfernt und erneuert.

A63: Umleitung über Göllheim

Der Verkehr wird in Kirchheimbolanden von der Autobahn abgeleitet und über die U42 nach Göllheim geführt. Dort können die Autofahrer wieder auf die A63 auffahren. Die Bauarbeiten sollen am Sonntag fertig sein, so dass die Autobahn ab 15 Uhr wieder freigegeben werden kann. Die Fahrbahn Richtung Mainz ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Auch B48 bei Hochspeyer gesperrt

Bereits seit Donnerstagabend müssen Autofahrer rund um Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern Umwege fahren. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wurde die Abzweigung zwischen der B48 und der Landesstraße von und nach Kaiserslautern voll gesperrt. Dort werden Teile für eine neue Brücke eingebaut. Am Montagmorgen soll der Verkehr wieder wie gewohnt fließen. Die Maßnahme war zuletzt immer wieder verschoben worden, weil sich die Lieferung der Brückenteile verzögert hatte.