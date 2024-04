Neue Eisenbahnbrücke: B48 bei Hochspeyer gesperrt

per Mail teilen

Bei Hochspeyer müssen sich Autofahrer von heute bis Montagfrüh auf weitere Umleitungen einstellen. Der Grund: Die Bahn baut eine neue Eisenbahnbrücke.

Einschränkungen gibt es in Hochspeyer bereits seit einiger Zeit. Dort wird die Ortsdurchfahrt saniert. Zudem erneuert die Deutsche Bahn drei aus den Jahren 1910 und 1935 stammende Eisenbahnbrücken. Mitte Dezember wurde die erste Brücke abgerissen. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern wird nun für den Neubau ein so genannter Stahlüberbau geliefert. Dieser sei bereits vorgefertigt.

Und der soll in den kommenden Tagen montiert werden. Deswegen kommt es am Wochenende zu Einschränkungen am Knotenpunkt der B48/B37 östlich von Hochspeyer im Bereich des Gleisdreiecks. Laut LBM ist die Verbindungsspange zwischen der B48 und der B37 ab Donnerstag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gesperrt.

Auch durch Hochspeyer kann nicht gefahren werden

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Zudem weist der Landesbetrieb darauf hin, dass wegen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt auch nicht durch Hochspeyer gefahren werden kann. Der östliche Bereich von Hochspeyer, die Straße "Am Sonnenhang" und die Hauptstraße bis etwa Pizzeria "Da Rosario" einschließlich Bahnhof, kann von Fischbach kommend angefahren werden. Die restliche Ortslage ist über die westliche Anschlussstelle an der B37 erreichbar.

Auch auf der Umleitungsstrecke können nach Angaben des LBM am Wochenende Behinderungen aufgrund der Arbeiten nicht ausgeschlossen werden. Der Landesbetrieb empfiehlt deswegen, eine "angemessene Fahrtzeit" einzuplanen. "Die weiteren Arbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke erfolgen dann wieder unter halbseitiger Einschränkung des Straßenverkehrs mit Ampelregelung", so der LBM Kaiserslautern. Der Stahlüberbau hätte bereits eingebaut werden sollen. Das musste allerdings nun auf dieses Wochenende verschoben werden.