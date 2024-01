Die Jugendherbergen im Westen der Pfalz werden immer beliebter

Ob Wolfstein, Hochspeyer, Thallichtenberg oder Pirmasens - alle Jugendherbergen der Region hätten im vergangenen Jahr mehr Menschen übernachtet lange zuvor Übernachtungshoch erreicht, sagt der Vorstandsvorsitzende.

"Gerade Familien, die gerne einen aktiven Kurzurlaub in der Region verbringen wollen, freuen sich über unser kostengünstiges Übernachtungsangebot", erklärt der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz. Über 95.000 Übernachtungen sind im vergangenen Jahr in den Jugendherbergen in der Westpfalz gebucht worden. Das sind insgesamt rund 13.500 Übernachtungen mehr als 2022.

Mit über 33.000 Übernachtungen ist die Jugendherberge in Pirmasens Spitzenreiter

Die Jugendherberge in Pirmasens hat mit über 33.000 Übernachtungen im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Rekord aufstellt. Diese Zahlen möchte Betreiber Günter Eichmann in diesem Jahr noch einmal toppen. "Ich habe ein tolles engagiertes und motiviertes Team, das wissen unsere Gäste sehr zu schätzen." Mit 220 Betten ist die Jugendherberge Pirmasens die größte in der Westpfalz. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad, das ist sonst nicht überall gegeben. Hotelstandard, im Vergleich beim Übernachtungspreis aber deutlich günstiger, so der Leiter der Jugendherberge.

Der Speiseraum der Jugendherberge Pirmasens bietet viel Platz und ein modernes Ambiente. Jugendherberge Pirmasens

Besonders beliebt bei Familien sei der rund 480 qm große Indoorspielplatz mit Rutschen, Klettergerüsten, Tischtennisplatten, Air-Hockey, Fußball, Basketball und einer Kletterwand. "In diesem Jahr möchten wir noch mehr Bewegungsspiele für Kleinkinder auf dem Spielplatz integrieren", sagt Eichmann. Auch das nahe gelegene Technikmuseum Dynamikum und der Strecktalpark mit vielen Erlebnisspielplätzen locke die Gäste. Zu jedem Aufenthalt gebe es die Pfalzkarte kostenlos dazu: "Jüngst hat mir eine Familie erzählt, dass sie mit der Karte während eines Kurzurlaubs bei uns rund 100 Euro bei den Eintritten gespart hat".

Der Indoorspielplatz der Jugendherberge Pirmasens ist rund 480 qm groß. Jugendherberge Pirmasens

Jugendherberge Hochspeyer: 28 Prozent mehr Übernachtungen von 2022 auf 2023

Auch in der Jugendherberge in Hochspeyer im Landkreis Kaiserslautern sind die Betreiber zufrieden. Im vergangenen Jahr haben sie über 21.500 Übernachtungen gezählt. Die Pfälzerwald-Jugendherberge Hochspeyer liegt mitten im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Das Biosphärenreservat ist Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet. Besonders Schulklassen, aber auch Familien nutzen den Ort, um die Natur kennenzulernen.

Die Pfälzerwald-Jugendherberge Hochspeyer liegt mitten im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Viele Schulklassen kommen dort zu Besuch. Jugendherberge Hochspeyer

Die Jugendherberge Burg Lichtenberg will mit ihrer Architektur überzeugen

Burgenliebhaber kämen in der Jugendherberge Burg Lichtenberg in Thallichtenberg im Landkreis Kusel auf ihre Kosten, erklärt Geditz. In den vergangenen Jahren wurden viele Teile der Burg wieder aufgebaut. Neben dem Musikantenland-Museum in der Zehntscheune findet sich auf dem Burggelände das Pfalzmuseum für Naturkunde und das Urweltmuseum GEOSKOP. Rund 17.500 Übernachtungen seien dort im vergangenen Jahr gebucht worden.

Die Jugendherberge Burg Lichtenberg befindet sich in einer der größten Burganlagen Deutschlands. Jugendherberge Thallichtenberg

Die Jugendherberge in Wolfstein hatte im vergangenen Jahr 23.000 Übernachtungen

Wer sich an den Pfälzer Burgen nicht satt sehen kann, sei auch in der Jugendherberge in Wolfstein richtig, meint Geditz. In der Region erinnern heute noch Burgruinen an die Zeit des Kaisers Barbarossa und die damalige Geschichtsepoche. Von 2022 auf vergangenes Jahr habe die Jugendherberge Wolfstein fast 14 Prozent mehr Übernachtungen gehabt. "Besonders von der Renovierung hat die Jugendherberge sehr profitiert", sagt Geditz.

Die Jugendherberge Wolfstein wurde mit finanzieller Unterstützung des Kreises Kusel renoviert. Jugendherberge Wolfstein

Jugendherbergen im Westen der Pfalz kämpfen mit gestiegenen Energiekosten

"Bei all der Freude, gibt es trotzdem ein 'aber'", sagt Geditz. Die größten Herausforderungen ergeben sich nach Angaben des Vorsitzenden aus den steigenden Kosten in allen Bereichen. Energiekosten, Lebensmittel, Personalaufwendungen, Bauunterhaltung, Anstieg der Zinsen - das alles schlage schon ordentlich zu Buche. Zudem könnten die steigenden Kosten nicht in vollem Umfang an die Gäste weitergegeben werden. Daher setzen die Betreiber darauf in diesem Sommer noch Menschen in ihren Häusern übernachten als zuvor.