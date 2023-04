per Mail teilen

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen am Donnerstag (6. April) wieder starke Nerven, wenn sie auf der A6 Richtung Mannheim unterwegs sind. Bei Kaiserslautern wird ein Teil der Fahrbahn vorübergehend gesperrt. Es ist aber nicht die letzte Sperrung.

Wer am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs ist, wird zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn auf die gegenüberliegende Fahrbahn geleitet. Wegen der Baustelle, die dort momentan ist, muss die Strecke nach Angaben der Autobahn GmbH in diesem Bereich gesperrt werden. Aber nicht nur dort.

Auch Zubringer zur A63 bei Kaiserslautern wegen Baustelle gesperrt

Auch am Zubringer zur A63 bei Kaiserslautern Centrum müssen Autofahrer aufpassen. Dieser wird auch wegen einer Baustelle gesperrt - ebenfalls zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. Autos sollen dann über die Anschlussstelle Kaiserslautern Centrum/Mehlingen umgeleitet werden.

Nicht die letzte Sperrung der A6 bei Kaiserslautern

Auch kommende Woche müssen sich Autofahrer auf der A6 auf ungewohnte Streckenverläufe einstellen, wenn sie in Richtung Mannheim unterwegs sind. Denn die Strecke muss dann gleich zweimal zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn wegen einer Baustelle gesperrt werden - und zwar am Mittwoch (12. April) und am darauffolgenden Wochenende (14. bis 16. April).