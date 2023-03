Unfall auf A6 bei Enkenbach-Alsenborn mit Kind im Auto

per Mail teilen

Auf regennasser Fahrbahn ist ein Auto auf der A6 in Schleudern geraten. Bei dem Unfall in Höhe Enkenbach-Alsenborn wurde der Fahrer leicht verletzt, ein Kind kam unbeschadet davon.

Das Fahrzeug schleuderte laut Polizei am Morgen auf nasser Fahrbahn direkt in die Leitplanke. Dann habe es sich mehrfach um die eigene Achse gedreht und sei schließlich erneut in die Schutzplanke eingeschlagen. Bei dem Unfall nahe Enkenbach-Alsenborn sei der 40-jährige Fahrer leicht verletzt worden.

Die Beifahrerin des Mannes und ein 5-jähriges Kind, das auf der Rückbank saß, kamen den Beamten zufolge mit dem Schrecken davon. Alle drei seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall auf der A6 leicht verletzt. Eine Frau und ein Kind blieben unverletzt. PP Westpfalz

Unfall auf A6 im Kreis Kaiserslautern: Zehntausende Euro Sachschaden

An dem Fahrzeug entstand unterdessen erheblicher Sachschaden, die Polizei geht von mehreren zehntausend Euro aus. Während der Bergungsarbeiten war die A6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim am Morgen für kurze Zeit voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschauber war im Einsatz.