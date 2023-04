Zwei Hähne an der A6 bei Enkenbach-Alsenborn ausgesetzt

Unbekannte haben zwei Hähne an der A6 bei Kaiserslautern ausgesetzt. Die Tiere saßen in einer zugeklebten Kiste.

Diese beiden Hähne sind am Montag auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern în einem Pappkarton gefunden worden. Polizei Kaiserslautern

Nach Angaben der Polizei hatten zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Wattenheim am Morgen gegen 9:45 Uhr an der A6 bei Kaiserslautern einen Karton entdeckt und zwar an der Salzhalle an der Autobahnausfahrt nach Enkenbach-Alsenborn. Die Pappkiste sei mit Klebeband verschlossen gewesen. Beim Öffnen entdeckten die Arbeiter dann zwei lebendige Hähne.

Ausgesetzte Hähne an A6 bei KL sind unterernährt

Laut Polizei hat man die beiden Hähne scheinbar einfach ihrem Schicksal überlassen. Beide Tiere seien deutlich unterernährt und hätten lange Krallen. Die Polizei geht davon aus, dass die Hähne in ihrem bisherigem Leben wenig Auslauf hatten.

Sie seien dem Tierschutz übergeben worden. Er kümmert sich jetzt um die Tiere. Wer die Hähne in dem Karton an der Autobahn ausgesetzt hast, ist unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.