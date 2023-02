Auf diese Baustellen müssen sich Autofahrer in Kaiserslautern einstellen

Neue Fahrbahndecke hier, neue Gehwege da: Die Stadt Kaiserslautern hat auch 2023 wieder einiges vor. Autofahrer müssen deshalb immer wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wenn es etwas gibt, das gerne und viel an Kaiserslautern kritisiert wird, sind es die Baustellen. Vor allem die Autofahrer schimpfen gerne, wenn sie mal wieder im Stadtgebiet im Stau stehen oder eine Umleitung überlastet ist. Auch in diesem Jahr müssen die Verkehrsteilnehmer in Kaiserslautern wieder mit einigen Behinderungen rechnen. Unter anderem bekommen große Teile der Mainzer Straße, der Donnersbergstraße und der Trippstadterstraße neue Asphaltschichten. Dafür müssen diese Hauptverkehrsstraßen nach Angaben der Stadt zwar nicht voll, aber zumindest teilweise gesperrt werden. Wann genau die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest.

Auf der Mainzer Straße in Kaiserslautern wird in dem rot gekennzeichneten Bereich die oberste Asphaltschicht erneuert. Stadt Kaiserslautern, Referat Tiefbau

40 Prozent der Straßen in Kaiserslautern müssen saniert werden

Für die Stadt sind die Baustellen das notwendige Übel, um die Straßen in Schuss zu halten. Immerhin verlaufen davon nach Angaben von Baudezernent Peter Kiefer gut 370 Kilometer durch Kaiserslautern. Eingeteilt werden sie vom Referat Tiefbau in verschiedenfarbige Gruppen: grün, gelb und rot. Letztere sind Straßen, die aufgrund ihres schlechten Zustands zwingend saniert werden müssen. Das betrifft nach Angaben von Kiefer gut 40 Prozent der Straßen in der Stadt.

Je nachdem, wie schlecht der Zustand einer Straße ist, werden entweder nur die oberen vier Zentimeter mit einer neuen sogenannten Deckschicht versehen - also mit einer dünnen Schicht aus Asphalt. Oder es wird gleich die komplette Straße bis in die Tiefe saniert. In diesem Zuge werden dann auch oft, in Absprache mit den Telekommunikations-, Strom-, oder Wasserversorgern Leitungen erneuert, oder Leer-Rohre verlegt, um später zum Beispiel noch Glasfaserkabel hineinlegen zu können. Da, wo eine Straße komplett saniert wird, entsteht im gleichen Zug auch ein neuer Gehweg.

Anlieger zahlen Straßenbau in Kaiserslautern mit

Mehr als 8,5 Millionen Euro plant die Stadt Kaiserslautern nach eigenen Angaben in diesem Jahr für Baumaßnahmen an ihren Straßen und Gehwegen zu investieren. Bezahlt werden die meisten der Arbeiten zu 70-75 Prozent durch die Anlieger und die von ihnen zu entrichtenden, wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. Den Rest trägt die Stadt, wobei diese in vielen Fällen bis zu 90 Prozent Fördermittel für ihren Anteil bekommt - zum Beispiel durch ein Radwegeförderprogramm.

Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Landtag hatte die Änderungen der Straßenausbaubeiträge im vergangenen April mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen beschlossen. Damit dürfen Kommunen von 2024 an Anwohner nicht mehr mit teils hohen, einmaligen Ausbaubeiträgen an Kosten für den Ausbau von Straßen beteiligen. Möglich sind dann nur noch wiederkehrende Beiträge, bislang hatten die Kommunen wählen können. Grob gesagt werden bei einmaligen Beiträgen nur Anlieger der betroffenen Straße zur Kasse gebeten, bei den wiederkehrenden sind es alle Anwohner eines Ortes oder eines Gebiets rund um den Ausbau- oder Sanierungsort, die dann anteilig zahlen. Der Bund der Steuerzahlerbund und die oppositionellen Fraktionen von CDU und AfD hatten damals eine komplette Abschaffung der Ausbaubeiträge gefordert und wollten stattdessen Landesgeld verwenden.

Kaiserslautern will fahrradfreundlicher werden

Baudezernent Kiefer sagte, in der heutigen Zeit würde bei allen Arbeiten verstärkt auf den Radverkehr und die Umwelt geachtet. So sollen in den kommenden Jahren deutlich mehr Radwege (zum Beispiel in der Pariserstraße) und Radstellplätze entstehen: "Dafür werden tendenziell Parkplätze in der Innenstadt wegfallen." Zudem soll die Stadt an einigen Punkten grüner werden, wie zum Beispiel in der neuen Stadtmitte: "Die Aufenthalts- und Wohnqualität sollen erhöht werden. Dafür ist die Begrünung wichtig." Außerdem müssten Dinge wie Barrierefreiheit und Starkregenereignisse mit eingeplant werden.

Wenn die Stadt Kaiserslautern Straßen saniert, berücksichtigt sie bereits bei ihrer Planung, möglichst viele Grünflächen und Bäume (im Plan grün eingezeichnet) im Zuge der Arbeiten zu schaffen. Stadt Kaiserslautern, Referat Tiefbau

Stadt und Uni wollen Straßen in Kaiserslautern zusammen untersuchen

Ein Faktor beim Zustand der Straßen ist das Wetter. Der häufige Wechsel zwischen Frost und wärmeren Temperaturen macht den Straßen nach Angaben des Tiefbaureferatsleiters Sebastian Staab enorm zu schaffen. Auch deshalb sei es wichtig, dass alle fünf Jahre eine sogenannte Straßenzustandserhebung gemacht werde. So auch im Jahr 2023. Dafür wird nach Angaben von Sebastian Staab normalerweise ein Messfahrzeug eingesetzt, dass die Oberflächen der Straßen untersucht und fotografiert.

In diesem Jahr will die Stadt zum ersten Mal, gemeinsam mit Studenten der Universität, noch genauer hinschauen. Spezielle Messgeräte sollen dabei auch in die tieferen Schichten der Straßen hineinschauen können. Die Stadt erhofft sich davon, einen noch genaueren Blick auf den Zustand ihrer Straßen zu bekommen.