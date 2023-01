Noch lässt das Wetter große Bauarbeiten in der Westpfalz nicht zu. Aber die Arbeiter stehen schon in den Stadtlöchern - ab Frühjahr wird an einigen Straßen gebaut.

Einige Verwaltungen haben bisher ihre Baustellen für das Jahr 2023 noch nicht zurückgemeldet. So zum Beispiel die Stadt Kaiserslautern - hier gehen aber die Arbeiten an der neuen Stadtmitte weiter. An der "ewigen Baustelle" an der Trippstadter Straße könnten die Bauarbeiten 2023 beendet werden. Wenn alle geplanten Baumaßnahmen in trockenen Tüchern sind, was auch die Förderung angeht, will die Stadt gesondert über die anstehenden Bauarbeiten informieren.

Zweibrücken wartet noch auf Förderzusagen

In Zweibrücken stehen zwar in diesem Jahr schon einige Straßenbaumaßnahmen an, für die größten allerdings gibt es bisher noch keine Förderzusage des Landes. Das gilt insbesondere für den Ausbau des Haltepunktes am Rosengarten, der rund 650.000 Euro kosten soll.

Diese Baustellen stehen in Zweibrücken im Jahr 2023 an Uhlandstraße, Baubeginn Sommer 2023, Bauzeit zirka vier Monate, Baukosten zirka 625.000 Euro. Ausbau Weißdornweg, Baubeginn Sommer 2023, Bauzeit zirka fünf Monate, Baukosten rund 700.000 Euro. Ausbau Zeppelinstraße, Baubeginn Sommer 2023, Bauzeit rund zwei Monate, Baukosten zirka 350.000 Euro. Hinzu kommen Bauarbeiten der Stadtwerke in der Kaiserstraße, Ixheimer Straße, Gottlieb-Daimler-Straße, Gasstraße, Etzelweg und Alte Ixheimer Straße

Donnersbergkreis baut an Schulen weiter

Der Donnersbergkreis will in diesem Jahr vier Kreisstraßen sanieren. Hinzu kommen auch weitere überregionale Straßen, so geht zum Beispiel der Bau der Ortsumgehung Imsweiler weiter. Und auch die Schüler müssen sich auf Schmutz und Baustellenlärm einstellen.

Diese Baustellen stehen im Donnersbergkreis im Jahr 2023 an K 69, Bestandsausbau zwischen Rüssingen und Ottersheim, Baukosten rund 1,3 Millionen Euro. K 85, Hangrutsch OD Grenze Rathskirchen, Baukosten rund 425.000 Euro. K 85 , Bestandsausbau Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof, Baukosten rund 350.000 Euro. K 7, Bestandsausbau Dörnbach bis B 48, Baukosten rund 350.000 Euro. Sanierung der Schulen: Sanierung und Erweiterung der Sporthalle im Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden: Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2024 dauern und kosten insgesamt rund 8,6 Millionen Euro. Bauarbeiten im Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler: Die Brandschutzsanierung kostet rund 6,7 Millionen Euro, die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume rund 1,6 Millionen Euro. Hier sollen die Bauarbeiten bis 2025 dauern.

Kreis Südwestpfalz mit vier neuen Straßenbaumaßnahmen

Im Kreis Südwestpfalz werden im Moment schon mehrere Straßen saniert und ausgebaut. Im Jahr 2023 sollen im wesentlichen vier neue Baumaßnahmen dazu kommen.

Diese Baustellen stehen im Kreis Südwestpfalz im Jahr 2023 an K 20, Ortsdurchfahrt Obernheim-Kirchenarnbach, Baukosten insgesamt 1,4 Millionen Euro. K 43, Schönau – Gebüg, Baukosten insgesamt rund 900.000 Euro. K 74, Contwig zur L 480, Baukosten insgesamt rund 1,8 Millionen Euro. K 58, freie Strecke zwischen der B 48 und der Kreisgrenze, Baukosten insgesamt rund 500.000 Euro.

Pirmasens baut wichtige Verkehrsachse aus

In der Stadt Pirmasens werden in diesem Jahr insgesamt rund 14,3 Millionen Euro in den Straßenausbau investiert. Wichtigste Maßnahme: die schon laufende Sanierung der Gersbacher Straße. Sie ist eine wichtige Verkehrsachse der Stadt - vom Ausbau sollen auch der Ortsteil Winzeln und die Ortsbezirke Windsberg und Gersbach profitieren.