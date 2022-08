Feuerwehr Kaiserslautern wegen Starkregen im Dauereinsatz

per Mail teilen

Was die Natur freut, bedeutet für die Feuerwehr Kaiserslautern viel Arbeit. Der einsetzende Starkregen hat Keller und Straßen überflutet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Der einsetzende Starkregen hat am Freitagabend bereits für mehr als 50 Einsätze bei der Feuerwehr in Kaiserslautern gesorgt. Nach Angaben der Einsatzleitung sind mehrere Keller und Straßen überflutet worden. Durch die Wassermassen auf den Fahrbahnen komme es zu Verkehrsbehinderungen, zum Beispiel am Opelkreisel.

Feuerwehr Kaiserslautern war auf Unwetter vorbereitet

Betroffen ist nach Angaben der Feuerwehr vor allem das westliche Stadtgebiet mit den Ortsteilen Hohenecken, Siegelbach, Einsiedlerhof sowie der Bereich Bahnheim. Da der Deutsche Wetterdienst vorab gewarnt und die Leitstelle die Situation beobachtet habe, seien die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet frühzeitig in Bereitschaft versetzt worden. Die Maßnahmen werden laut Feuerwehr noch einige Stunden andauern.