Erste Fahrradstraße in Kaiserslautern eröffnet

Fahrradfahren in Kaiserslautern macht wenig Spaß. Denn: Fahrradwege gibt es nicht viele und an einigen Stellen kann es sogar gefährlich für Fahrradfahrer werden. Die Stadt will das ändern und richtet deswegen jetzt sogenannte Fahrradstraßen ein. Den Anfang macht die Rütschhofstraße.

Sendung am Mi. , 8.6.2022 12:00 Uhr, Am Mittag, SWR4 Rheinland-Pfalz