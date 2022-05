Kein Platz zum Parken in Kaiserslautern: Westpfalz-Klinikum und Pfalzklinikum reicht es

Vor dem anstrengenden und wichtigen Job im Krankenhaus noch minutenlang einen Parkplatz suchen. Das müssen die Mitarbeitenden des Westpfalz-Klinkums und des Pfalzklinikums in Kaiserslautern täglich. Ihnen reicht es jetzt.

In Kaiserslautern sind vergangenen Sonntag die Parkgebühren gestiegen. (Für 25 Minuten zahlten Parkende in der Kernzone bislang 50 Cent. Nun kostet es für 30 Minuten einen Euro.) Das ärgert viele Autofahrer, zumal die Zahl der Parkplätze in der Stadt nicht gestiegen ist - und die Suche nach einer Parkmöglichkeit oft einer Schnitzeljagd gleicht. Noch viel ärgerlicher ist das Ganze, wenn ein Parkplatz gebraucht wird, um zur Arbeit zu kommen.

Vor dem Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern gibt es wenig Möglichkeiten, um zu parken. Das soll sich ändern, fordern die Mitarbeitenden. SWR

Stadtrat entschied: Weniger Parkplätze in der Innenstadt

So geht es jeden Tag den Mitarbeitenden des Westpfalz-Klinikums und des Pfalzklinikums in Kaiserslautern. Für sie gleicht die tägliche Parkplatzsuche einer Lotterie. Nach Angaben der beiden Kliniken ist umso ärgerlicher, dass es künftig auch nicht mehr Möglichkeiten in der Innenstadt geben wird, um sein Auto zu parken. Das hatte der Stadtrat von Kaiserslautern nämlich am vergangenen Montag entschieden.

Unterschriftenliste von 1.000 Mitarbeitenden unterzeichnet

"In dieser Entscheidungsfindung waren die Interessen der Kliniken und ihrer Mitarbeiter mit Sicherheit nicht Gegenstand der Beratungen“, sagte Leonel Alves, Vorsitzender des Betriebsrates am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Um der Stadtspitze den Ärger und Frust der Mitarbeitenden zu verdeutlichen, übergab Alves am Mittwoch eine Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Klaus Weichel, die 1.000 Mitarbeitende beider Kliniken unterzeichnet haben.

Hans-Joachim Wagner (Personalratsmitglied des Pfalzklinikums) und Leonel Alves (Betriesbratsvorsitzender des Westpfalz-Klinikums) im Gespräch mit Klaus Weichel (SPD), dem Oberbürgermeister von Kaiserslautern. SWR

Satte Mehrkosten für Klinik-Beschäftigte

Als größter Arbeitgeber der Stadt Kaiserslautern mit mehr als 3.000 Beschäftigten haben die Kliniken nach eigenen Angaben viele Stellplätze gemietet, insgesamt 778. Das decke allerdings den Bedarf nicht. Deshalb gebe es viele Mitarbeitende, die in den umliegenden Straßen parken müssten. Dadurch würden Mitarbeitende, die Vollzeit beschäftigt sind, Mehrkosten von bis zu 500 Euro im Jahr zahlen.

"Wir befürchten eine Verschärfung des Fachkräftemangels."

Öffentliche Verkehrsmittel keine Alternative

Bus und Bahn würden für viele Klinik-Mitarbeitenden nur bedingt in Frage kommen. Das liege an dem 24/7-Schichtbetrieb. "Viele Mitarbeitende überlegen sich, den Standort zu wechseln. In Pirmasens müssen sie keine Parkgebühren zahlen“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Alves. Viele Bewerberinnen und Bewerber würden sich im Vorstellungsgespräch explizit nach Parkplätzen, ÖPNV oder anderen Alternativen erkundigen. Alves fürchtet, dass sich der Fachkräftemangel durch die schlechten Rahmenbedigungen in den Klinken in Kaiserslautern verschärfen könnte.

Parksituation am Westpfalz-Klinikum für OB nix Neues

Westpfalz-Klinikum und Pfalzklinikum in Kaiserslautern fordern nun von der Stadt "eine Lösung, die die Interessen der Stadt und die unserer Mitarbeitenden in Einklang bringt.“ Für Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) ist die schwierige Parksituation am Westpfalz-Klinikum nichts Neues. "Das Problem ist da, es war abzusehen, dass es hier zu Knappheiten kommt. Wir müssen dort Abhilfe schaffen."

Eine Chance, das Thema noch einmal in die Haushaltsberatungen der Stadt einzubringen und so die Parkgebühren wieder zu senken, sieht der OB nicht. Das Parken teurer zu machen sei ein Vorschlag von den Stadtratsmitgliedern gewesen, auch, um den Haushalt zu entlasten.

"Es gibt mit Sicherheit keine kurzfristige Lösung."

Lösungen gebe es aber. Langfristig verweist Weichel auf ein Parkhaus, das auf dem Pfaff-Gelände entstehen könnte. Dafür wären auch schon Interessenten und Flächen vorhanden, die dieses Parkhaus bauen könnten. Doch - und das sei Weichel bewusst - dieses Parkhaus würde frühestens in drei Jahren gebaut.

Fläche in der Pirmasenser Straße als Alternative?

Eine mittelfristige Lösung könnte eine Fläche in der Pirmasenser Straße sein. Dort könnte zusammen mit den Stadtwerken Kaiserslautern eine Fläche fürs Parken bereitgestellt werden. "Ob das den Gesamtbedarf abdeckt, das kann ich im Moment noch nicht einschätzen", so Weichel. Betriebsrat Alves äußerte den Vorschlag, dass die Stadt Mitarbeitenden der Kliniken beim Handyparken einen eigenen, vergünstigten Tarif anbieten könnte. Der Oberbürgermeister möchte diese Idee nach eigenen Angaben mitnehmen in den Stadtrat.