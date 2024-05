Es ist nicht mehr so extrem, das ist die gute Nachricht, sagte Wetterexperte Thomas Ranft. Letzte Regengüsse ziehen in der Nacht ab. Am Mittwoch sei es häufiger trocken, örtlich auch mal Sonnenschein. In der Eifel seien auch Schauer möglich. Die weiteren Aussichten, so Ranft: kein Extrem. Ansonsten sei von allem was dabei, mit Schauern und Sonnenschein. Der Freitag sei der nasseste Tag.