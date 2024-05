Mit Bangen hat man in der Region Trier auf die für Dienstag angekündigten neuen Regenmengen geschaut. Die Unwetter seien aber weiter Richtung Norden gezogen, so SWR-Reporter Christian Altmayer aus Schweich an der Mosel. Man gehe nicht mehr davon aus, dass in der Region Trier noch viel herunterkommen werde. "So wie es aussieht, werden wir glimpflich davonkommen"