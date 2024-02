Nils Salecker ist Redakteur bei SWR Aktuell Online und setzt rund um die Uhr Themen aus Rheinland-Pfalz für Web, App und Social Media um.

Seit Dezember 2023 arbeitet Nils Salecker als Redakteur bei SWR Aktuell Online Rheinland-Pfalz. Davor war er als Redakteur mehrere Jahre für die Mainzer Allgemeine Zeitung tätig und zudem bereits als Journalist für "Die Rheinpfalz", RPR1 und das ZDF im Einsatz.

SWR-Redakteur Nils Salecker SWR

Heimisch in Rheinland-Pfalz, in der Welt zuhause

Er wuchs in Bingen am Rhein auf, studierte in Landau in der Pfalz sowie in Mainz, wo er seinen Master in Humangeographie mit dem Schwerpunkt Globalisierung abschloss.

Einerseits ist er eng mit Rheinland-Pfalz und den Menschen hier verbunden, versucht andererseits, immer über den regionalen Tellerrand hinaus zu blicken: auf die Dinge und Ereignisse in Deutschland, Europa und der Welt, die das Geschehen bei uns vor Ort beeinflussen.

Zusammenhänge, Menschen, Geschichten

Die Zusammenhänge in einer komplexer werdenden Welt mit konkreten Beispielen vor der Haustür zu veranschaulichen und verständlich zu machen, ist sein Anspruch.

Besondere Geschichte über Rheinland-Pfalz und die Menschen vor Ort herauszukitzeln und gleichzeitig informativ wie unterhaltsam zu erzählen, ist seine Leidenschaft.