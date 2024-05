Starkregen, Überflutungen, Hochwasser: Die Unwetterlage hält die Menschen weiter in Atem. In vielen Orten in Rheinland-Pfalz sind die Flüsse und gerade auch die kleineren Bäche längst über die Ufer getreten, die Lage spitzt sich weiter zu. Ganz besonders getroffen hat es den Süden von Rheinland-Pfalz und das Saarland. Seit Freitagfrüh schon gilt eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe mit bis zu 100 Litern Regen pro Quadratmeter. Ein SWR Extra mit dem Überblick über die Lage am Freitagabend.