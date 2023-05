Zwei Jahre lang war das Freibad Trier-Nord wegen Sanierung geschlossen. Die Anlage präsentiert sich ab dem 1. Mai mit regenerativer Technik und barrierefrei.

Endlich wieder jeden Tag früh morgens im Freibad verbringen und schwimmen. Ab dem 1. Mai ist das im Freibad Trier Nord wieder möglich. Zwei Jahre lang war das Freibad wegen Sanierung geschlossen. Eigentlich hätte es schon 2022 wiedereröffnet werden sollen, aber das klappte nicht. Um so größer ist die Freude jetzt.

Was neu ist: Das große Becken hat jetzt sechs statt wie früher acht Bahnen von 50 Meter Länge. Im Nichtschwimmerbecken gibt es eine sprudelnde Massageliege. Auch eine neue Rutsche aus Metall und in Wellenform wurde angelegt. Rollstuhlfahrer können barrierefrei ins Schwimmbecken steigen. Die Sprungbretter sind vom alten Nordbad erhalten geblieben und an ihrem gewohnten Platz.

Neue Umkleiden in schicker Holzoptik

Das Eingangsgebäude des Freibads wurde vor allem innen neu gestaltet. Spindschränke in frischem grün und türkis bieten Platz für Taschen. Am Eingang gibt es sogar Fächer mit Steckdosen. Besucher können dort ihr Handy aufladen. Die Umkleidekabinen sind in schicker Holzoptik gestaltet, in edlem Hellgrau die Duschen.

Liegewiesen noch nicht fertig

Alles wurde nicht zum Eröffnungstag am 1. Mai fertig. Das Frühjahr war zu nass, deshalb konnte die große Liegewiese noch nicht planiert und der neue Rasen noch nicht eingesät werden. Für die ersten Besucher stehen aber schon Spielplatz, zwei Volleyballfelder und eine Fitness-Station bereit.

"Wir sind sehr regenerativ unterwegs."

Die Technik des Freibads Trier-Nord wurde komplett erneuert. Auf dem Dach gibt es eine Photovoltaikanlage, das Wasser in den Becken wird mit Solarthermie erwärmt. Außerdem kommt aus dem Blockheizkraftwerk der SWT Biomethan als Energiequelle. "Wir sind da sehr regenerativ unterwegs", sagt der Betriebsleiter der Bäder GmbH der Stadtwerke Trier.

Eintrittspreise im Nordbad bleiben stabil

Die Öffnungszeiten des Freibads Trier Nord kommen allen entgegen, die vor oder nach der Arbeit schwimmen wollen. Werktags ist es von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends geöffnet, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Ticketpreise bleiben so, wie vor der Sanierung. Eine Saisonkarte kostet 100, das Einzelticket 5 Euro, 3 Euro ist der ermäßigte Preis. Die Stadtwerke als Betreiber hoffen, dass in dieser Saison etwa 60 000 Badegäste ins Freibad Trier-Nord kommen. Gekostet hat die Sanierung etwa 9 Millionen Euro.

Tag der offenen Tür am 20. Mai

Am 20. Mai ist im Freibad Trier Nord die offizielle Eröffnung geplant, dann gibt es einen Tag der offenen Tür. Bei der Gelegenheit können Neugierige nachmittags auch einen Blick in den Technikraum werfen. Da sieht man zwischen den Rohren im Untergeschoss auch noch Mauerreste der mittelalterlichen Abtei, auf deren Gelände das Freibad in den 1960er Jahren gebaut wurde.