Diese Freibäder in Rheinland-Pfalz bieten Badespaß in den Ferien

Naturbad, Spaßbad oder "normales" Freibad: Jetzt in den Sommerferien ist Hochsaison für die Bäder in RLP. Wir sagen Ihnen, welche Freibäder in Ihrer Nähe geöffnet sind.

Ins kühle Wasser springen, Eis schlürfen und Pommes essen - das Freibad ist im Sommer einfach ein toller Ort. Wie zeigen Ihnen beispielhaft einige Freibäder in den einzelnen Regionen. Einen vollständigen Überblick finden Sie auf unserer Karte. Bei schlechtem Wetter sollte man vorher auf der Internetseite des Bades schauen, ob es aktuell geschlossen hat.

Das Wartbergbad in Alzey hat seinen Außenbereich bereits seit dem 26. April geöffnet. Das Wormser Heinrich-Völker-Bad wird wegen Bauarbeiten ab 1. Juni in einem Interimsbetrieb öffnen. Nur der Eingang musste verlegt werden. Auch in Bad Sobernheim und in Meisenheim kann seit 1. Mai wieder draußen geschwommen werden. Das Salinenbad in Bad Kreuznach hat seit Mitte Mai geöffnet.

In der Landeshauptstadt Mainz ist das Freibad Mainz-Mombach seit Mai geöffnet. Im Taubertsbergbad in Mainz gibt es von Montag bis Freitag auch ein Angebot für Frühschwimmer von 6:30 Uhr bis 8 Uhr. Das Naturerlebnisbad in Bingen freut sich schon seit dem 13. Mai über Badegäste, das Kirner Jahnbad ist einen Tag früher gestartet. Auch im Freibad in Wöllstein sind die Tore seit Mai wieder für Badefans geöffnet.

Auch in der Region Ludwigshafen und Vorderpfalz warten zahlreiche Bäder auf Besucherinnen und Besucher. Schon seit dem 14. April hat das Salinarium in Bad Dürkheim wieder offen. Auch im Stadionbad in Neustadt an der Weinstraße und in Maikammer kann man unter freiem Himmel seine Bahnen ziehen.

Das Hambacher Schwimmbad und das Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher sind Ende Mai in die Saison gestartet. Abkühlung und Badespaß bieten auch das Freibad in Deidesheim und das Bademaxx in Speyer.

Ebenfalls ein Frühstarter und seit dem 15. April geöffnet ist das Bad in Winnweiler im Donnersbergkreis. Einen Badespaß ohne Chemie und Chlor bietet das Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen. Mit toller Lage, 10-Meter-Turm, Erlebnisrutsche und Strömungskanal wirbt das Eisenberger Waldschwimmbad.

Weitere Freibäder in der Region sind das Bergbad Heltersberg und die Bäder in Altenglan und Wolfstein.

Auch bei kühleren Außentemperaturen lässt sich im Warmfreibad in Kaiserslautern gut schwimmen. Besonders beliebt ist das Freibad Waschmühle, dass wegen Sanierungsarbeiten erst im Juni in die Saison gestartet ist. Der Freibadbereich im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach bleibt auch in diesem Sommer geschlossen. Eine Sanierung ist notwendig.

Badegäste in Trier können zwischen dem Trierer SüdBad an den Weihern mit seiner großen Sprungturmanlage mit seinen Ein- bis Zehn-Meter-Plattformen und dem generalsanierten NordBad wählen.

"Ons Schwemmbad" in Andernach in neuem Look Pressestelle Stadtverwaltung Andernach

Weitere Bäder in der Region sind das Erlebnisbad Cascade in Bitburg, das "Kröver Reich" in Kröv und im Hunsrück das Schwimmbad Morbach.

In der Großregion Koblenz/Westerwald/Ahr haben fast alle Freibäder geöffnet, mit Ausnahme der von der Flutkatastrophe schwer beschädigten Ahr-Therme in Bad Neuenahr und dem Nostalgiebad Bad Bodendorf. Als Beispiele seien genannt seien das Freibad Oberwerth in Koblenz, das Freibad Andernach und die Bäder in Remagen und in Montabaur.