In Mainz hat ein renitenter Dieb Walnüsse gestohlen. Den 84-jährigen Baumbesitzer, der ihn aufhalten wollte, verletzte er leicht.

Der 84-Jährige besitzt an einem Weg zwischen Mainz-Lerchenberg und Drais zahlreiche Walnuss-Bäume. Nach Angaben der Polizei ging er auf diesem Weg am frühen Dienstagnachmittag spazieren und traute seinen Augen kaum: Völlig unbekümmert sammelte dort ein Mann die Walnüsse ein und steckte sie in eine Tüte.

Walnuss-Dieb schubst 84-Jährigen

Der Baumbesitzer sprach den Dieb daraufhin an. Dieser zeigte sich allerdings wenig einsichtig. Die beiden Männer gerieten in Streit, der laut Polizei in einer Schubserei endete. Der 84-Jährige fiel dabei hin und verletzte sich leicht. Der Nussdieb stieg in sein Auto und fuhr davon.

Polizei trifft Nussdieb zu Hause an

Als sich der 84-Jährige wieder aufgerappelt hatte, alarmierte er die Polizei. Da er sich das Autokennzeichen des Diebs gemerkt hatte, konnten die Polizisten den Mann zu Hause antreffen. Dieser übergab den Polizisten dann auch die gestohlenen Nüsse. Er bekommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Körperverletzung.