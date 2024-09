Nach dreistem Diebstahl: Happy End für Lebenshilfe Bad Kreuznach

Die Gärtnergruppe der Lebenshilfe Bad Kreuznach ist seit Tagen am Boden zerstört, weil ihre Apfelplantage von Dieben geplündert worden ist. Jetzt kommt spontan Hilfe.

Seit wenigen Tagen erst wissen die 15 Mitarbeitenden der Gärtnergruppe bei der Lebenshilfe Bad Kreuznach, dass ihre Apfelernte gestohlen wurde. Die Menschen mit Behinderung sind deswegen am Boden zerstört. Sie wollten die Äpfel ihrer sorgsam gepflegten Plantage im nahe gelegenen Guldental eigentlich ernten und am Sonntag beim Soonwald Erlebnistag verkaufen. Die traurige Geschichte lief am Donnerstagmorgen beim Radiosender SWR1 RP. Und es dauerte nicht lange, bis die erste Reaktion kam.

Winzerehepaar spendet komplette Ernte

Ute Schweinhardt vom Weingut Bürgermeister Schweinhardt aus Langenlonsheim im Kreis Bad Kreuznach hörte die Nachricht am frühen Morgen im Radio und hatte sofort eine Idee: "Die Nachricht vom Diebstahl hat mich sehr geärgert. Zusammen mit meinem Mann Axel bieten wir der Lebenshilfe an, ihr die Äpfel unserer Streuobstwiese zu spenden." Die Plantage liegt nur zehn Minuten von Guldental entfernt.

Große Freude bei Lebenshilfe Bad Kreuznach

SWR1 RP rief daraufhin die Lebenshilfe an und berichtete von der großzügigen Spende. Von dort hieß es: "So ein tolles Angebot können wir nicht ausschlagen! Wir nutzen das schöne Wetter und werden die Äpfel ernten." Am frühen Nachmittag will sich das Ehepaar Schweinhardt mit der Gärtnergruppe von der Lebenshilfe an der Streuobstwiese treffen. Möglicherweise schafft es die Gärtnergruppe ja noch, bis Sonntag genügend Äpfel zu pflücken, um sie beim Soonwald Erlebnistag verkaufen zu können.