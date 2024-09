Heute ist ein schwerer Tag für uns. Unsere Obstplantage, in die wir das ganze Jahr über so viel Liebe, Zeit und harte Arbeit gesteckt haben, wurde geplündert. Es fühlt sich an, als wäre all das, wofür wir gearbeitet haben, in einem Moment zerstört worden. Die Früchte, die Monate der Pflege... alles weg. Es ist mehr als nur der finanzielle Verlust – es bricht uns das Herz zu sehen, wie all die Mühe einfach gestohlen wurde. Wir hoffen, dass die Verantwortlichen irgendwann verstehen, wie viel Leid sie damit angerichtet haben. Trotz allem werden wir nicht aufgeben. Die Natur schenkt uns jeden Tag ihre Kraft, und wir werden unser Bestes geben, um neu anzufangen. Falls jemand etwas bemerkt oder gesehen hat, bitten wir euch, uns zu kontaktieren. Jede noch so kleine Information könnte uns helfen. Unsere Obstplantage befindet sich in der Gemarkung Guldental oberhalb des Breitenfelser Hofes. Wir sehen immer wieder Menschen mit Hunden beim Spazieren gehen, vielleicht war ja an einem Tag mal etwas merkwürdig oder Fahrzeuge ohne Lebenshilfe Logo standen dort… Danke auch allen, die den Beitrag teilen.Posted by Lebenshilfe Werkstätten Bad Kreuznach on Tuesday, September 10, 2024