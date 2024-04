per Mail teilen

Dass Obst geklaut wird, das kennen die Bauern. Aber dass Diebe ganze Bäume ausgraben, das kommt selten vor. Der Schaden für den Landwirt in Zornheim (Kreis Mainz-Bingen) ist groß.

Passiert ist der Diebstahl auf zwei Feldern in Zornheim in der Nähe des Wasserhauses. Der Landwirt traute seinen Augen kaum. Dort wo vorher mehr als 100 kleine Bäume standen, klafften nur noch Löcher in der Erde.

Diebe graben Apfel-, Birnen- und Mandelbäume aus

Laut Polizei haben Unbekannte die 1,20 Meter hohen Bäume ausgegraben und wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Landwirt schätzt, dass die Täter am späten Mittwochnachmittag oder -abend die Bäume gestohlen haben.

Der Schaden kann bisher nur geschätzt werden. Laut Polizei liegt er aber wahrscheinlich bei mehreren hundert Euro.

Zeugen für Baumklau gesucht

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Diebstahl. Wer auf den Feldern in Zornheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bei der Polizei Mainz melden.