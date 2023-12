Ketchup, Käse und rohe Eier - Häuser in Bodenheim werden mit Lebensmitteln beworfen

Ketchupspritzer oder rohe Eier an Fensterscheiben und Hausfassaden - seit einiger Zeit ärgern Unbekannte die Anwohner der Ortsgemeinde Bodenheim in Rheinhessen. Bürgermeister und Polizei sind ratlos.

"Ich habe abends auf der Couch gesessen, mit dem Rücken zum Fenster", erzählt ein Anwohner aus Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen). Er möchte seinen Namen nicht öffentlich machen, weil er weitere Angriffe auf sein Haus fürchtet. Auf einmal habe er ein Geräusch gehört. "Da hat in diesem Moment jemand Ketchup an meine Fensterscheibe gespritzt." Fünf Wochen sei das jetzt her. Er sei sofort raus gelaufen, um die Täter zu stellen - ohne Erfolg. "Die können sich in Bodenheim in Luft auflösen, der Wahnsinn", sagt er.

In seiner Straße sei fast jeder schon einmal von so einer Aktion betroffen gewesen. Rohe Eier würden gegen Hausfassaden und Fenster geworfen. "Bei meinen Eltern klebt regelmäßig Scheiblettenkäse an den Fenster." Und jetzt der Ketchup. Auch die Hausfassade hätte etwas abgekriegt, so der Anwohner. "Das habe ich provokativ dran gelassen - als Zeichen."

Man baut sich mit Herzblut ein Haus auf und dann kommt jemand und versaut einem die Fassade.

Rohe Eier und offene Mehlpackung in die Wohnung geworfen

Seit etwa zwei Jahren verschmutzen Unbekannte Bodenheimer Häuser mit Lebensmitteln, so der Bodenheimer Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig. Die Allgemeine Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. In letzter Zeit würden sich die Fälle wieder häufen, deshalb habe Becker-Theilig im Bodenheimer Amtsblatt vor Kurzem einen Aufruf gestartet: Wer so einen Lebensmittel-Angriff miterlebt oder beobachtet hat, solle sich bei ihm melden.

Sechs Meldungen seien seitdem bei ihm eingegangen. Einer Seniorin und ihrem bettlägerigen Mann hätten die Unbekannten rohe Eier und eine offene Mehlpackung durch die geöffnete Balkontür ins Zimmer geworfen. Was dabei herauskam, kann man sich vorstellen. Zweimal sei sie bereits getroffen worden.

Bürgermeister: Täter verschwinden in den Gassen von Bodenheim

Die Vorfälle passieren immer, wenn es dunkel ist, so Becker-Theilig. Oft seien Häuser im alten Ortskern betroffen, wo es verwinkelte Gassen gebe und die Täter schnell flüchten könnten. Auch in der Nähe des Bahnhofs gebe es einige Vorfälle.

Die Leute sind verzweifelt. Das ist kein Witz mehr.

"Die Leute rufen mich verzweifelt an und wissen auch, dass ich ihnen nicht helfen kann", sagt der Bodenheimer Ortsbürgermeister. Er ist ratlos. Wer wirft in Bodenheim mit Eiern? Es ist ein großes Rätsel.

Polizei Oppenheim braucht Hinweise der Bürger auf Eier-Werfer

Auch die Polizei in Oppenheim tappt im Dunkeln. Im diesem Jahr sind ihr fünf Fälle gemeldet worden, zuletzt im Oktober. "Wir waren bei jedem vor Ort und haben Bilder gemacht, haben die Fälle protokolliert", sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Oppenheim, Alexander Koch.

Bei keinem der Fälle habe es sich aber um Sachbeschädigung gehandelt, da man die Lebensmittel mit etwas Wasser wieder wegschrubben konnte. Gerinnt so ein Ei jedoch an der Hauswand, seien andere Mittel wie zum Beispiel ein Hochdruckreiniger nötig, um es weg zu bekommen. Dann handele es sich um Sachbeschädigung.

Ratlosigkeit in Bodenheim: Sind Kinder und Jugendliche die Täter?

Aber wie ermittelt man den oder die Täter? "Wir können ja keine DNA-Proben von den Eierschalen nehmen", sagt Koch. Die Polizei sei auf die Meldungen der Bürger angewiesen. "Am besten, jemand wählt direkt den Notruf, wenn etwas passiert. Dann können wir die Täter vielleicht in flagranti erwischen." Generell fordert er dazu auf, solche Vorfälle immer der Polizei zu melden.

Zeugen wollen weglaufende Jugendliche und sogar Kinder gesehen haben. Ob das stimmt und um wen es sich handelt - das ist die große Frage, die sich die Bodenheimer stellen.