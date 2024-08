Baustellenchaos in Mainz - Kunden meiden Innenstadt

per Mail teilen

Viele Einzelhändler in der Mainzer Innenstadt sind aktuell unzufrieden mit den vielen Baustellen. Die Kundschaft bleibt aus, der Umsatz leidet.

Vor allem die Großbaustelle an der Binger Straße am Hauptbahnhof führt bei Autofahrern und Händlern zu Ärger. Der Verkehr wird einspurig aus der Stadt herausgeführt, in die Stadt hinein gibt es eine Umleitung und da staut es sich täglich. Autofahrer, die im Stau auf der Kreuzung zum Stehen kommen, Busse hupen, Straßenbahnen bimmeln, es herrscht Chaos.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Autofahrer besser informiert würden, meint Jan Sebastian, Vorstandsmitglied des Vereins Mainz City Management. "Ein Baustellen-Schild, auf dem man lesen kann: was wird gemacht, warum, wie lange, und das möglichst schon am Stadtrand - das wäre mal das Mindeste".

Verkehrsdezernentin kam nicht zu Treffen mit Einzelhändlern

Jan Sebastian berichtet, es habe ein Treffen im Stadthaus mit der Mainzer Wirtschaftsdezernentin und der Straßenverkehrsbehörde gegeben. Die Vereine, die sich für die Attraktivität der Innenstadt engagieren, seien dabei gewesen und hätten Forderungen gestellt. Leider sei Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) nicht gekommen, obwohl sie selbst den Termin bestimmt habe.

Die Händler fordern ein sogenanntes "Baustellen-Marketing". Viele Autofahrer würden die Umleitungen nicht verstehen. Der Handel habe in den vergangenen Jahren bereits Kaufkraft an das Umland verloren und jetzt gebe es weitere Umsatzrückgänge.

Kunden kommen kein zweites Mal in die Innenstadt nach Mainz

Weil die Kundschaft von der Verkehrssituation in der Innenstadt genervt sei, käme sie meist nur einmal. Selbst Kunden, die in Mainz wohnten, würden nicht persönlich in die Innenstadt kommen, sagt Sebastian.

Mainzer rufen an und sagen: Können sie mir die Batterie oder die Uhr mit der Post schicken?

Die Großbaustelle in der Binger Straße zum Ausbau des Straßenbahnnetzes existiert seit Ende Juni. Jetzt, nach dem Ende der Sommerferien gibt es noch mehr Verkehr. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Baustelle dauert voraussichtlich bis Dezember 2025.

Weitere Baustellen in Mainzer Innenstadt geplant

Die Innenstadt bleibe "weiterhin problemlos erreichbar", teilt Verkehrsdezernentin Steinkrüger mit. Allerdings gibt es weitere Baustellen: In der Windmühlenstraße gibt es eine Vollsperrung, weil Fernwärmeleitungen verlegt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern.

Und im September wird es auf der Rheinallee wieder eng. Wegen Tiefbauarbeiten der Mainzer Netze wird pro Fahrtrichtung nur eine Seite befahrbar sein.