Lewentz: "Ergebnis ist Desaster für Bundesregierung"

Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der SPD, Roger Lewentz, bezeichnet die Ergebnisse für die SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen als schwach. In diesen Ländern habe man als SPD nie viel zu melden gehabt, das aktuelle Ergebnis "ist ein Desaster für die Bundesregierung". Diese forderte er auf, zu schaffen und nicht zu streiten.

In Thüringen geht die AfD als Sieger aus der Wahl hervor, in Sachsen liegt sie am Abend nur knapp hinter der CDU. Die Partei wird in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.