38-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz mit Elektroschocker - Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein 38-jähriger Mann ist nach einem Polizeieinsatz mit einem Elektroschocker am Dienstagabend in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) in einem Krankenhaus gestorben.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, alamierten Angehörige am Dienstagabend die Polizei, weil der 38-Jährige in seiner Wohnung im Landstuhler Wohngebiet Atzel randaliert hatte. Der Mann hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen selbst Schnittwunden zugefügt. Weil er die beiden Polizisten dann in seiner Wohnung angegriffen haben soll, setzten diese ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), den sogenannten Elektroschocker oder Taser ein. Mann stirbt nach Einsatz von Elektroschocker Laut Polizeibericht verlor der Mann daraufhin das Bewusstsein. Die Beamten reanimierten ihn, bis ein Rettungsdienst eintraf. Später starb der 38-Jährige aber im Krankenhaus. Die Todesursache ist bisher noch unklar. Obduktion soll Todesursache klären Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte zunächst angeordnet, die Leiche des Mannes sicherzustellen. In den kommenden Tagen soll sie gerichtsmedizinisch untersucht werden. Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt gegen zwei Polizisten Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt gegen die beiden Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.