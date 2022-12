Polizei Kaiserslautern muss Taser gegen Angreifer einsetzen

Die Polizei wird in Kaiserslautern zu einem Streit gerufen. Am Ende werden zwei Beamte verletzt. Den Angreifer können sie nur mit einem Taser stoppen.

Es ist schon spät in Kaiserslautern, kurz nach 22 Uhr, als am zweiten Weihnachtstag die Polizei zu einer Wohnung in Kaiserslautern muss. Ein Mann streitet sich mit einer Frau - und zwar so heftig, dass es eskaliert. Dabei kommt es laut Polizei zu "Handgreiflichkeiten". Wer an diesem Abend wen angegriffen hat, lässt die Polizei in ihrer Mitteilung offen.

Polizei Kaiserslautern kann Angreifer mit Taser stoppen

Der Mann habe Alkohol getrunken und sei den Beamten gegenüber aggressiv gewesen. Er soll versucht haben, sie anzugreifen. Die Polizisten konnten ihn allerdings zu Boden bringen. Beruhigen wollte er sich danach aber nicht. Deshalb setzten die Beamten nach eigenen Angaben ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät ein, sprich einen Taser.

Angreifer muss von Polizisten gefesselt werden

Danach konnten sie ihn fesseln und zur Dienststelle mitnehmen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.