Zwölf Unfälle, fünf Verletzte - die Polizei hatte am Morgen auf den Straßen im Westen der Pfalz direkt gut zu tun. Viele Autofahrer wurden nach den Weihnachtsfeiertagen von Glatteis überrascht.

Besonders die nördliche Hälfte der Westpfalz sei "Schwerpunkt" der Unfälle gewesen, teilte die Polizei mit. Insgesamt sei ein Schaden von knapp 135.000 Euro entstanden.

Chaos wegen Blitzeis auf A63 bei Kaiserslautern

Bereits am Morgen teilte die Autobahnmeisterei Kaiserslautern mit, dass auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor dem Autobahndreieck Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge wegen Blitzeis ins Rutschen gekommen waren und aufeinander geprallt seien. In der Gegenrichtung kam es zwischen Sembach und Winnweiler zu mehreren Auffahrunfällen. Verletzt wurde niemand.

Kreis Kaiserslautern besonders von Glatteis betroffen

Doch es ging weiter: Auf der Landesstraße zwischen Otterbach und Otterberg überschlug sich ein Auto. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Auf der Landesstraße bei Sembach prallte ein Auto gegen einen Baum. Auch hier verletzte sich der Fahrer leicht.

Leider kein seltenes Bild am Dienstagmorgen auf den Straßen im Westen der Pfalz. Am Tag nach Weihnachten bauten viele Autofahrer Unfälle. So wie hier bei Brücken im Kreis Kusel. Polizei Kaiserslautern

Außerdem gab es Unfälle wegen der Glätte zwischen Heiligenmoschel und Schneckenhausen, bei Weilerbach und Steinwenden (alle Kreis Kaiserslautern) sowie bei Theisbergstegen und Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel). Die Südwestpfalz sei laut Polizei noch relativ "glimpflich" davon gekommen. Lediglich bei Waldfischbach-Burgalben sei ein Auto wegen Glatteis gegen die Schutzplanke geprallt. Verletzt wurde niemand.