Unbekannte zerkratzen vier Autos in Kaiserslautern

Immer wieder beschädigen Unbekannte parkende Autos in Kaiserslautern - am ersten Weihnachtsfeiertag erneut in der Nähe vom Hauptfriedhof. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen ein Uhr nachts und 16 Uhr sollen bislang unbekannte Täter am ersten Weihnachtsfeiertag in der Nähe des Kaiserslauterer Hauptfriedhofes unterwegs gewesen sein und vier Autos beschädigt haben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz sind die vier Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden - vermutlich im Vorbeigehen. Fahrer- und Beifahrerseiten betroffen Je nachdem, wie die Anwohner ihre Autos geparkt hatten, sei teils die Fahrer-, teils die Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 8.000 Euro, pro Wagen seien es 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bislang seien noch keine Hinweise eingegangen. Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0631 369-1250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de Bereits Anfang Dezember hatten Unbekannte in der gleichen Straße "An der Emilsruhe" am Hauptfriedhof sechs Fahrzeuge zerkratzt. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei ist es in solchen Fällen allerdings schwierig, ohne sachdienliche Hinweise von Zeugen, die unbekannten Täter zu ermitteln. Ob die Besitzer der Autos für die Schäden selbst aufkommen müssen, ist von der jeweiligen Versicherung abhängig.