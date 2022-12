Auto offen? Polizei fasst in Kaiserslautern mutmaßlichen Dieb

Ein junger Mann hat in Kaiserslautern an mehreren Autos getestet, ob sie offen sind - jetzt hat er die Polizei am Hals. Sie prüft, ob sie dank einer Zeugin einen Dieb gefasst hat.

Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags beobachtet eine Frau, wie sich ein Mann an mehreren Autos zu schaffen macht. Der 24-Jährige rüttelt laut Polizei in der Mannheimer Straße an den Türgriffen zahlreicher Fahrzeuge - offenbar um zu testen, ob sie offen sind. Der Zeugin kommt das verdächtig vor und sie alarmiert die Beamten.

Mutmaßlicher Dieb hatte Messer, Bargeld, Handschuhe und Taschenlampe im Gepäck

Einer Streife gelingt es dann auch, den Tatverdächtigen zu stellen. Dann offenbart sich: Der junge Mann ist der Polizei schon mehrfach in Kaiserslautern aufgefallen. Außerdem hat er diverse Gegenstände bei sich: unter anderem ein Messer, einen Bluetooth-Lautsprecher, verschiedene Schlüsselbunde, Bargeld, Handschuhe und eine Taschenlampe.

Polizei Kaiserslautern prüft, ob es sich um Diebstahl handelt

Weil der 24-Jährige widersprüchliche Angaben macht, stellen die Beamten die Gegenstände sicher. Geprüft wird jetzt, wem sie gehören und ob es sich um Diebesgut handelt. In der Mannheimer Straße selbst hat es am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags keine Diebstähle aus Autos gegeben.

Bei ihren Ermittlungen fragt die Polizei nun: Gibt es Menschen, denen an anderer Stelle in Kaiserslautern in den vergangenen Tagen etwas aus ihrem Auto gestohlen wurde? Sie werden in diesem Fall gebeten, sich bei der Polizei zu melden.