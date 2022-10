Viele Diebstähle aus unverschlossenen Autos im Westen der Pfalz

Das Polizeipräsidium Westpfalz appelliert an Autofahrer, ihre Fahrzeuge abzuschließen. Denn in der vergangen Woche hatte es mehrere Diebstähle aus nicht verschlossenen Autos gegeben.

Ein Autofahrer parkt vor einer Bäckerei und geht hinein. Schnell ein paar Brötchen kaufen. Das Fahrzeug schließt er nicht ab. Wieso auch? Das dauert nur ein paar Minuten – da wird schon nichts passieren. Doch als er zurückkommt, folgt das böse Erwachen. Das Smartphone, das noch im Auto lag, ist weg. So ähnlich könnte es auch einigen Autofahrerinnen und Autofahrern aus der Westpfalz in der vergangenen Woche gegangen sein.

Autofahrer lassen leichtfertig Wertsachen im Auto liegen

Innerhalb weniger Tage sind der Polizei in Kaiserslautern, Landstuhl und Kusel 18 Diebstähle aus Autos gemeldet worden. Laut der Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz, Christiane Lautenschläger, ist das eine enorme Anzahl für die kurze Zeit. Und nicht nur das. Bei nahezu allen Taten seien die betroffenen Autos nicht abgeschlossen gewesen. Beispielsweise seien aus den Autos mehrere Geldbeutel jeweils mit Bargeld und Führerschein, ein Handy, Kopfhörer und ein Rucksack inklusive Kleidung entwendet worden. In Steinwenden sei auch eine Ledermappe gestohlen worden, in der sich ein fünfstelliger Bargeldbetrag befand.

Polizei Kaiserslautern: "Täter brauchen oft nur wenige Sekunden"

"Wir sagen den Menschen schon seit Monaten, dass sie ihre Autos abschließen sollen", sagt Lautenschläger. Die Polizei würde manchmal auch selbst kontrollieren, ob Autos abgeschlossen sind. Sollten sie ein nicht verschlossenes Fahrzeug entdecken, würden sie den Fahrzeughalter mit einem Infozettel darauf hinweisen. Die Polizei rätsle oft selbst, warum ein Auto nicht verschlossen wird. Sie vermute, dass manche Autohalter oder Autohalterinnen es einfach vergessen würden. Andere wiederum würden vielleicht glauben, dass nichts gestohlen werde. "Das ist leichtsinnig", betont die Polizeisprecherin. Die Täter bräuchten oft nur wenige Sekunden, um Wertsachen aus den unverschlossenen Autos zu entwenden.

Opfer bleiben auf Schaden sitzen, wenn Auto nicht verschlossen war

"Wenn die Polizei die offenen Autos bemerkt, dann werden das auch Diebe", sagt Lautenschläger und ergänzt: "Ich komme mir manchmal auch wie ein Papagei vor, weil wir bereits so oft darauf hingewiesen haben." Die Versicherung würde in solchen Fällen auch keine Kosten übernehmen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer stünden hier in der Verantwortung. "Die Polizei kann bei solchen Diebstählen wenig machen", sagt die Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz.

"Wenn die Polizei die offenen Autos bemerkt, dann werden das auch Diebe."

Oft würden die Autofahrerinnen und Autofahrer den Diebstahl erst später bemerken. Dann seien mögliche Fingerabdrücke am Türgriff bereits verschmiert und somit unbrauchbar. Manche Täter würden auch Handschuhe benutzen und somit kaum Spuren hinterlassen. Die Diebe würden auch oft die Dunkelheit in der Nacht ausnutzen, sodass mögliche Zeugen sie nicht identifizieren können. Manchmal seien sie auch in Gruppen unterwegs. Dabei stünde eine Person Wache, während die anderen auf den Parkplätzen unterwegs sind. Dort würden sie so lange an Auto-Türgriffen ziehen, bis sie ein nicht abgeschlossenes Fahrzeug entdecken.

Keyless-Systeme sind besonders anfällig für Diebstähle

"Wenn ich mit einem Autoschlüssel per Funk abschließe, dann sollte ich überprüfen, ob das Auto wirklich verschlossen ist. Einfach am Türgriff ziehen", erklärt die Polizeisprecherin. Es könnte nämlich passieren, dass der Autofahrer oder die Autofahrerin versehentlich eine falsche Taste drückt. Dann bliebe das Fahrzeug offen. Außerdem sollten die Menschen keine Wertsachen im Auto lassen. Ein Navigationsgerät, das noch an der Windschutzscheibe klebt, könne Diebe motivieren, das Auto zu öffnen.

Wer einen sogenannten Keyless Transponderschlüssel benutzt, sollte darauf achten, dass der Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür liegt. Sollte nämlich das Auto in der eigenen Einfahrt stehen, könnten Diebe die kurze Distanz zwischen Autoschlüssel und Fahrzeug ausnutzen und es mit Hilfe eines sogenannten "Funkwellen-Verlängerers" öffnen. Daher sollten die Fahrerinnen und Fahrer ihren Autoschlüssel in eine Schublade legen oder in einen anderen Raum mitnehmen.