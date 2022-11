Ludwigshafen: Mehr Geld vom Land für Festival des deutschen Films?

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen soll künftig mehr finanzielle Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Die Fördersumme - mehr als doppelt so viel wie bislang.

Mit 150.000 Euro pro Jahr will das rheinland-pfälzische Kulturministerium nach eigenen Angaben das Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel künftig fördern. Zuletzt bekam die Filmschau mit 60.000 Euro deutlich weniger Geld und zwar aus dem Topf des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

Land will Bedeutung des Filmfestivals "angemessen würdigen"

Das Kulturministerium teilte dem SWR auf Anfrage mit, mit dem zusätzlichen Geld wolle man die "Bedeutung dieses Festivals für das Land-Rheinland-Pfalz" angemessen würdigen. Außerdem wolle man den gestiegenen Kosten des Festivals gerecht werden.

Festival des deutschen Films will Landtagsvotum abwarten

Die Festivalleitung wollte die Pläne des Landes nicht kommentieren, weil der Landtag noch zustimmen muss. Das Festival verfügt über ein Budget von rund zwei Millionen Euro - den Großteil davon müssen die Festivalmacher durch Tickets finanzieren. In diesem Jahr hat das Festival einen Verlust von 250.000 Euro eingefahren.

Presse Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein gGmbH

18. Festival besuchten rund 88.000 Menschen

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben eines der besucherstärksten in Deutschland. In diesem Jahr kamen zur 18. Ausgabe rund 88.000 Besucher auf die Parkinsel in Ludwigshafen.

Die Filmschau dauert knapp drei Wochen und lockt zahlreiche Schauspieler und Stars des deutschen Films nach Ludwigshafen. In diesem Jahr kamen unter anderem Ulrich Tukur, Iris Berben oder Bjarne Mädel. Mit dem Preis für Schauspielkunst wurden die Schauspielerinnen Anne Ratte-Polle ("Es gilt das gesprochene Wort") und Verena Altenberger (ARD-Polizeiruf 110) ausgezeichnet. Den Hauptpreis des Festivals gewann der Spielfilm "Leander Haußmanns Stasi-Komödie."