Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen hat Schauspieler Joachim Król den Preis für Schauspielkunst erhalten. Am Samstag wird dann Christoph Maria Herbst in Ludwigshafen erwartet.

Los ging es am Freitagabend mit dem bekannten und vielfach ausgezeichneten Schauspieler Joachim Król. Er nahm auf der Parkinsel den Preis für Schauspielkunst entgegen und freute sich sichtlich über die Einladung und die Auszeichnung.

Am vergangenen Freitag war die Schauspielerin Liv Lisa Fries als erste im diesjährigen Bunde mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt worden.

Festivalleitung zu Joachim Król: "Er kann jederzeit anders"

Joachim Król kam am Nachmittag auf dem roten Teppich der Ludwigshafener Parkinsel an. Der 67-Jährige hat schon in über 120 Kino- und Fernsehproduktionen gespielt und viele Preise bekommen, unter anderem den Bambi und den Deutschen Filmpreis für seine Rollen in "Wir können auch anders" als Analphabet Rudi Kipp und in "Der bewegte Mann" als schwuler Norbert Brommer.

Nach dem roten Teppich folgte die Verleihung des Preises für Schauspielkunst mit der Laudatio von Festivalleiter Michael Endlich im großen Zeltkino B mit rund 1.100 Plätzen. Dazu hieß es in der Ankündigung: Joachim Król, der Bergmannssohn aus Herne, könne jederzeit auch anders. Er sei in der Lage in nahezu jeder Rolle zu glänzen. Gezeigt wurde der Fernsehfilm "Endlich Witwer - Griechische Odyssee" mit Joachim Król in der Hauptrolle.

Schauspieler Joachim Król auf dem Filmfestival Ludwigshafen mit Fans SWR

Król auch in dem berüchtigten "König von Köln" zu sehen

Am Abend fand auch ein Filmgespräch zur vierten Ausgabe von "Endlich Witwer" statt - mit Król, Regisseur Rainer Kaufmann, der Schauspielerin Caroline Hanke und dem Schauspieler Tristan Seith sowie weiteren Mitgliedern der Filmcrew.

Außerdem läuft die berüchtigte Filmsatire "König von Köln" aus dem Jahr 2019, in der Król einen korrupten Bauunternehmer spielt, auf dem Festival.

Premiere mit Christoph Maria Herbst in Ludwigshafen

Am Samstagabend wird dann Christoph Maria Herbst erwartet. Der berühmte Schauspieler und Komiker ist erstmals Gast beim Filmfestival. Nach der Preisverleihung wird der Kinofilm "Ein Fest fürs Leben" mit Herbst als Hochzeitsplaner in der Hauptrolle gezeigt.

Christoph Maria Herbst kommt am Samstag zur Preisverleihung erstmals zum Festival des deutschen Films nach Ludwigshafen. SWR Festival des deutschen Films, Christian Hartmann

Der 58-jährige Komödiant, bekannt unter anderem aus der Fernsehserie Stromberg, wird am Nachmittag auf dem roten Teppich erwartet.

Die Festivalleitung sagt zu dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler und Grimme-Preis-Träger: "Christoph Maria Herbst ist ein Genie der Mimik und der Gesten, ein Meister auch der körperlichen Präsenz".