Schauspielkurse für Kinder am Pfalztheater Kaiserslautern

In den Osterferien können Kinder und Jugendliche einiges unternehmen: in den Urlaub fahren, ausruhen, ein Sportcamp besuchen - oder: Theater spielen. Am Pfalztheater in Kaiserslautern.

Das Pfalztheater bietet Schauspielkurse für Kinder und Jugendliche an. Am Ende der Ferien wird das erarbeitete Stück auf der Werkstattbühne des Theaters aufgeführt. Bis dahin heißt es: proben, proben, proben...