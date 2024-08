Bekannt wurde sie mit ihrer Rolle in Babylon Berlin - Liv Lisa Fries. Am Freitagabend wurde sie beim Filmfestival Ludwigshafen für ihre Schauspielkunst geehrt.

Als Charlotte Ritter in der Berliner Unterwelt der 1920er Jahre hatte Liv Lisa Fries alle in ihren Bann gezogen. Die Serie "Babylon Berlin" läuft inzwischen in der fünften Staffel und Fries hat für ihre Darstellung den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Schauspielpreis bekommen. Bei Filmfestival Ludwigshafen bekam sie nun den Preis für Schauspielkunst.

Festivalleiter Michael Kötz sagte in der Laudatio: "Sie hat sich für diese Rolle bestens vorbereitet, lernte Charleston, las die zeitgenössische Irmgard Keun und beschäftigte sich mit Marlene Dietrich. Diese sehr professionelle Herangehensweise an ihre Schauspielarbeit und ihre besondere Präsenz ist von Anfang an charakteristisch gewesen für Liv Lisa Fries."

Liva Lisa fries schwärmt von guter Atmosphäre beim Filmfestival

Aus der jungen Schauspielerin sei ein Star geworden, sagte Kötz. Dabei wolle Fries doch so gerne unsichtbar sein. Beim Filmfestival Ludwigshafen sei beides möglich, so Kötz: "Ein Star sein und trotzdem ein Mensch."

Liv Lisa Fries bedankte sich für den Preis und die Rede und lobte die Atmosphäre beim Festival in Ludwigshafen. "Andere Filmfestivals sind meist sehr anstrengend. Dann habe ich das Gefühl, eine Figur erfüllen zu müssen. Das habe ich hier nicht, denn ich bin all das nicht - oder eben doch."

Die Schausspielerin Liv Lisa Fries wird beim Filmfestival Ludwigshafen begeistert empfangen. SWR

"In Liebe, Eure Hilde" wird in Ludwigshafen präsentiert

Im Anschluss an die Preisverleihung wurde auf dem Filmfestival in Ludwigshafen ihr aktueller Kinofilm "In Liebe, Eure Hilde (Deutschland 2023) präsentiert. Der Film erzählt die Geschichte der Widerstandgruppe "Rote Kapelle". Liv Lisa Fries spielt darin Hilde Coppi, die sich mit ihrem späteren Mann der Gruppe anschließt. Schließlich werden beiden verhaftet und Hilde bringt im Frauengefängnis Barnimstraße in Berlin ihren Sohn zur Welt. Kurz darauf wird sie zum Tode verurteilt.

An den 19 Tagen werden noch weitere Preise vergeben. Auch Christoph Maria Herbst (Contra) und Joachim Król (Preis der Freiheit) werden für ihre Schauspielkunst geehrt. Elf Filme konkurrieren um den Filmkunstpreis und den Publikumspreis Rheingold.

Das Filmfestival Ludwigshafen ist nach den Filmfestspielen in Berlin das zweitgrößte Filmfestival in Deutschland.