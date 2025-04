Gegen Aufrüstung und für Frieden - das ist seit Jahrzehnten das, was die Demonstranten der Ostermärsche einfordern und das war auch an diesem Ostermontag wieder so: am Fliegerhorst Büchel im Kreis Cochem-Zell. Laut Polizei waren etwa 300 Menschen bei dem Marsch der Friedensbewegung dabei.