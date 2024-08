Kamera ab! In Ludwigshafen ist am Mittwochabend die 20. Ausgabe des Festivals des deutschen Films eröffnet worden. Auf dem Roten Teppich war Meret Becker unter den Stargästen.

Nur die Berlinale ist besucherstärker - mit dem Festival des deutschen Films hat in Ludwigshafen die größte Filmschau der Region begonnen. Bis zum 8. September werden auf der Parkinsel im Rhein 64 Werke auf vier Kinoleinwänden zu sehen sein.

Schauspielerin Meret Becker Gaststar auf dem Roten Teppich

Den Auftakt machte am Mittwochabend die Tragikomödie "Familie is nich". Darin sieht sich die Eigenbrötlerin Anne, die in einem Dorf in Brandenburg wohnt, plötzlich vor die Herausforderung gestellt, sich um ihre Enkeltochter kümmern zu müssen.

Gespielt wird Anne von der Schauspielerin Meret Becker, die sich am Abend in Ludwigshafen auch auf dem Roten Teppich zeigte. "Ich finde es sehr schön, dass wir am Wasser und in der Sonne sind, und es ist natürlich eine Freude, dass wir der Eröffnungsfilm sein dürfen", so Becker.

Meret Becker schreibt beim Filmfestival in Ludwigshafen Autogramme SWR Birgit Baltes

Viele prominente Gesichter beim Festival in Ludwigshafen

Neben Meret Becker ist unter anderem auch die Regisseurin des Auftaktfilms, Nana Neul, gekommen. Insgesamt rechneten die Veranstalter zum Auftakt des Jubiläumsjahres mit mehr als 850 prominenten Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik.

"Hier ist die Hölle los, es bilden sich lange Schlangen vor den Kinozelten", beschrieb SWR-Reporterin Panja Schollbach die Atmosphäre unmittelbar vor der Eröffnung. Beide Kinozelte seien ausverkauft.

Ministerpräsident Schweitzer wünscht sich Orte zum Träumen

Als Vertreter der Regierung kam der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zur Eröffnung. Gerade in einer Zeit, in der die Demokratie vor großen Herausforderungen stehe, sei es wichtig, Plätze des gemeinsamen Kulturerlebens zu haben, sagte er in Ludwigshafen.

"Wir brauchen Orte, an denen wir gemeinsam träumen, fühlen, aber auch nachdenken und reflektieren können. Das Medium Film ist eine Kunstform, die uns dieses Erlebnis in vielfältiger und kreativer Form ermöglicht." Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Festival mit 150.000 Euro.

"Volles Haus" am Eröffnungsabend des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen SWR Birgit Baltes

Filmfestival in Ludwigshafen gilt als großer Schauspielertreff

Die bis zum 8. September laufende Filmschau gilt als Ideenbörse und Branchentreff. Erwartet werden in den nächsten Tagen unter anderem auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Annette Frier, Karoline Herfurth, Kostja Ullmann und Oliver Wnuk.

Gefragt nach den Auswahlkriterien für die Filme sagte Intendant Michael Kötz: "Filme, die wir uns deshalb gern auch ein zweites und drittes Mal ansehen würden, nehmen wir. Filme, die nur angeblich wichtig sind oder gerade einem Trend entsprechen, aber nicht gelungen sind, nehmen wir nicht. Da sind wir rücksichtslos unterwegs als Anwälte unseres Publikums."

Kann Besucherzahl vom letzten Jahr getoppt werden?

Die Veranstalter rechnen mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 108.000 Kinofans. Das Festival läuft in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten mit mehr als 1.000 Plätzen.

An den 19 Tagen werden auch mehrere Gäste ausgezeichnet. So gehen Preise für Schauspielkunst an Liv Lisa Fries (Babylon Berlin), Christoph Maria Herbst (Contra) und Joachim Król (Preis der Freiheit). Elf Filme konkurrieren um den Filmkunstpreis und den Publikumspreis Rheingold.

Von der kleinen Filmschau zum großen Festival

Das Festival des deutschen Films findet seit 2005 in Ludwigshafen statt. Die Anfänge waren bescheiden: Zur ersten Ausgabe waren rund 7.000 Besucher erschienen.