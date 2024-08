Beim 20. Jubiläum des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen werden in den kommenden Wochen zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler erwartet. Zum Eröffnungsfilm "Familie is nich" sollen am Mittwoch neben Regisseurin Nana Neul auch die Hauptdarstellerinnen Meret Becker, Luise Landau und Emma Bading kommen.