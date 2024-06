Tipps für Ausflüge am Wochenende im Westen der Pfalz

Das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben noch keine Pläne? In der Westpfalz ist einiges los. Wir haben ein paar Vorschläge für Ausflüge.

Rasentraktor-Rennen in Sembach

Der "Große Preis von Sembach" findet in diesem Jahr zum 19. Mal im Kreis Kaiserslautern statt. Von Freitag bis Sonntag (21.-23. Juni) gibt es im Gewerbepark in Sembach eine Rennstrecke für Rasentraktoren. Dabei werden die sogenannten Aufsitzrasenmäher zu rasenden Gefährten umfunktioniert.

So läuft das Rasentraktor-Rennen in Sembach Freitag: Party zur Einstimmung auf das dreitägige Rennwochenende ab 19 Uhr. Samstag: Ab 13 Uhr finden Trainingsläufe und Qualifying aller Klassen statt. Ab 15:30 Uhr gibt es "diverse Sprintrennen & Ladys" in allen Klassen. Ab 17:30 Uhr folgen Ausdauerrennen. Sonntag: Der entscheidene Tag: Die Action beginnt ab 11 Uhr auf der Rennstrecke. Die Fahrerinnen und Fahrer treten in den Hauptrennen gegeneinander an. Zum Abschluss gibt es die Siegerehrungen.

Freitag startet das Rennwochenende ab 19 Uhr mit einer "Traktorparty" und ab 21 Uhr gibt es Musik von der Rockband FUSED. Samstag gibt es eine Fahrzeugschau und wer mag, kann einen Rundflug mit einem Hubschrauber machen. Ab 21 Uhr tritt die Partyband "Magic" auf. Sonntag ab 11 Uhr spielt der Musikverein Sembach zum Frühschoppen.

In Sembach rasen dieses Wochenende keine Autos über die Rennstecke, sondern umgebaute Rasentraktoren. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | David Ebener

Aktionstag gegen Einsamkeit in Pirmasens

"Gemeinsam gegen Einsamkeit": Das ist am Freitag (21. Juni) das Motto eines Aktionstages in Pirmasens. Menschen jeden Alters sind eingeladen. Es geht darum, andere kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Das große Ziel ist es, etwas gegen Einsamkeit zu tun. Zum Beispiel in Form einer Nachbarschaftshilfe. Dafür gibt es beim Aktionstag zwei Wunschbäume.

Einen für Menschen, die schon Angebote gegen Einsamkeit haben und sich mit anderen vernetzen möchten. Und eine zweiten für die, die sich neue Angebote wünschen und vielleicht auch schon Ideen haben. Organisiert wird der Aktionstag von den "Gemeindeschwestern Plus" in Pirmasens. Los geht's um 14 Uhr im Park am Wedebrunnen in Pirmasens.

Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern

Zum 22. Mal gibt es in diesem Jahr in Kaiserslautern die Lange Nacht der Kultur. Über 100 Künstlerinnen und Künstler machen mit. Besucherinnen und Besucher können laut Stadt an mehr als 30 Orten in der Lautrer Innenstadt Konzerte, Tanzaufführungen und vieles mehr entdecken. Los geht's um 15 Uhr.

Die Highlights der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern Zu den Highlights in diesem Jahr zählt ein Familienkonzert im SWR-Studio in Kaiserslautern, ab 16.00 Uhr. Die Deutsche Radio Philharmonie will mit Kompositionen von Robert Schuhmann Frühlingsgefühle wecken. Programm für Kinder bietet auch die Meisterschule für Handwerker von 18 bis 24 Uhr. Dort gibt es viele Mitmachaktionen, Musik, Tanz und eine Feuershow. Eine besondere Lichtshow bietet die Meisterschule zusammen mit dem Museum Pfalzgalerie. Der Künstler Ingo Bracke hüllt die Fassade des Museums live in farbiges Licht. Das Ganze ab 22:15 Uhr. Musikalisch unterhaltsam wird es im Theodor-Zink-Museum ab 21 Uhr. Die "ChansonNetten" klären dort über Beziehungen auf. Der Eintritt zur Langen Nacht der Kultur kostet 15 Euro, inklusive Bus-Shuttle-Service.

Den Auftakt macht die Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern. Sie bietet zwischen 15 und 18 Uhr in ihren Räumen in der Bremerstraße 12 (im Waldschlösschen) und in der Gaustraße 4 Druckworkshops. Außerdem fährt zur Langen Nacht der Kultur wieder ein Shuttle-Bus der SWK. In dem findet in diesem Jahr auch Programm statt: Gitarren-Musik, ein Chor und es wird erotisch, sagt Christoph Dammann, der Direktor des Kultur-Referates in Kaiserslautern.

Mittelalter-Fest auf der Burg Lichtenberg

Wer Lust hat in die Welt des Mittelalters einzutauchen, kann das am Wochenende (22. und 23. Juni) in Thallichtenberg im Kreis Kusel. Auf der Burg Lichtenberg gibt es einen mittelalterlichen Sommermarkt mit vielen verschiedenen Angeboten: mittelalterliche Musik- und Tanzgruppen oder mittelalterliche Stände, die unter anderem Essen und Trinken verkaufen. Außerdem gibt es Ritterschaukämpfe und Mitmach-Aktionen wie Armbrust- und Bogenschießen.

Samstag startet der Mitteltaltermarkt auf der Burg Lichtenberg um 12 Uhr, Sonntag um 11 Uhr. An beiden Tagen werden auf dem Gelände auch das Urweltmuseum Geoskop und das Pfälzer Musikantenland-Museum offen haben.

Die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel: Hier findet dieses Wochenende ein großer Mittelalter-Markt statt. SWR

Kunst und Wein im Zelltertal

Kunst, Wein und vieles mehr gibt es Samstag und Sonntag (22. und 23. Juni) im Donnersbergkreis beim "Zauberhaften Zellertal". Die Zellertaler Winzerfamilien und zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker präsentieren sich beim Straßenfest im Ortsteil Zell. Im Angebot sind unter anderem Kunstausstellungen und Aktionen für Kinder, Händler verkaufen Schmuck oder Kunsthandwerk.

Außerdem haben die Weingüter geöffnet und bieten Essen und Trinken. Samstag startet das "Zauberhafte Zellertal" um 16:30 Uhr und Sonntag um 10 Uhr - mit einem Gottesdienst im Golsen Park.

Im Zellertal wird es am Wochenende zauberhaft. Im Ortsteil Zell gibt es Wein, Kultur und mehr. SWR

Pferderennen in Zweibrücken

Für Pferde-Fans gibt es am Sonntag (23. Juni) was in Zweibrücken: ein Pferderennen. Veranstaltet wird das vom Pfälzischen Rennverein Zweibrücken. Demnach gehen Pferde im Galopp- und Trabrennen an den Start. Los geht es um 13 Uhr an der Grasrennbahn Mitten in Zweibrücken. Essen und Trinken gibt's für Besucherinnen und Besucher auch.

Auf der Rennbahn in Zweibrücken treten am Sonntag Pferde gegeneinander an: im Galopp und Trab. IMAGO IMAGO / BeckerBredel

Kleiner Pfälzer Kirchtentag in Otterbach

Die Evangelische Kirche der Pfalz veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal einen "Kleinen Pfälzer Kirchentag". Er findet am Sonntag (23. Juni) in Otterbach im Kreis Kaiserlautern statt - und zwar an verschiedenen Orten. Auch wenn es ein "kleiner" Kirchentag wird, bietet er ein großes Programm. Laut Kirche steht er unter dem Motto "mutig – stark – beherzt". Dabei gibt es Musik, Workshops, Vorträge und noch mehr.

Los geht es um 10:30 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst in der Turnhalle der Goetheschule. Zum Abschluss gibt es ab 18:30 Uhr ein Konzert von Stefan Flesch und Elmar Federkeil.

Das bietet der Kleine Pfälzer Kirchentag in Otterbach Beispiele aus dem Programm: "Markt der Möglichkeiten" mit verschiedenen Ausstellern: ab 12:15 Uhr in der Protestantischen Kirche in Otterbach

Schlagergottesdienst: ab 15:30 Uhr in der Protestantischen Kirche

Segenszelt in der Otterberger Gartenstraße: von 12:15 bis 17 Uhr

Gespräche über Coming Out, Gefühlschaos, Anders-Fühlen: ab 12:15 Uhr im Protestantischen Dekanatsbüro in der Gartenstraße

Vortrag "Aufarbeitungsstudie zu sexualisierter Gewalt": ab 13:45 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Kirchenstraße

Diskussionsrunde "Wie man mit Fußball die Welt erklärt - und den lieben Gott gleich mit": ab 16 Uhr in der katholischen Kirche

Vortrag von Patricia Kelly unter dem Titel "Krise als Chance": ab 17:15 Uhr in der Turnhalle der Goetheschule Angebote für Kinder und Jugendliche: "Escaperoom" für Jugendliche ab 12 Jahren

Spiele-Wagen, Ballspiele und Schnitzen,

Bastel- und Selfiestation

Insektenhotels

Einblicke in die japanische Kampfkunst Jiu Jitsu

Tischkicker und vieles mehr Weitere Infos zum Kirchentag-Programm gibt es auf der Internetseite der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Open Air Konzert der Kreismusikschule Südwestpfalz in Dahn

Rock, Pop und Jazz gibt es am Sonntag (23. Juni) beim Konzert der Kreismusikschule Südwestpfalz in Dahn. Es findet Open Air statt, in der Konzertmuschel im Dahner Kurpark und ist kostenlos. Los geht es um 16 Uhr und ab dann wird es für gut zwei Stunden Musik geben, so die Kreisverwaltung.

Die Musikschule wird dabei ihre Arbeit und die große Bandbreite zeigen: von Kindern und Jugendlichen, bis Senioren, von Solo über Trio bis zu den Ensembles. Auftreten wird unter anderem auch eine neue Rockband, so der Kreis. "The flaming mosquitos" widmet sich demnach vor allem der Rockmusik rund um Linkin Park und Nirvana.