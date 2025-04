Die Natur erkunden, Ostereier suchen oder die Welt unter der Erde entdecken? Wir haben ein paar Tipps für die Osterferien und Ausflüge rund um Kaiserslautern gesammelt.

Ausflüge in die Natur : zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Der Pfälzerwald ist immer einen Ausflug wert. Es gibt beeindruckende und sagenumwobene Felsformationen zu sehen, wie den Jungfernsprung im Dahner Felsenland. Oder man kann romantische Burgruinen erkunden, zum Beispiel die Burg Gräfenstein bei Merzalben.

Ein buntes Programm in der Natur hat die Stadt Pirmasens auch für Ende der Osterferien organisiert: Die Pirminius Wander- und Erlebnistage vom 25. bis 27. April. Freitags gibt es eine Wanderung mit vier Konzerten mitten im Wald. Samstags geht es durch vier Pirmasener Parks. Sonntags wird unter anderem zu den vermutlich ältesten Nadelbäume der Pfalz gewandert.

Auch für Mountainbiker ist der Pfälzerwald bekanntermaßen ein Paradies. Der Mountainbikepark Pfälzerwald bietet ein kilometerlanges Streckennetz auf dem sich Biker austoben können.

Familienfreundliche Radwege - ohne große Steigung - gibt es auch einige in der Westpfalz. Unter anderem den Glan-Blies-Radweg zwischen Glan-Münchweiler und Lauterecken, entlang einer alten Bahnstrecke. Im Dahner Felsenland führt die Seerosen-Tour durch Täler mit Wald und Weihern.

Wer mehr über die Natur lernen möchte, für den ist vielleicht der Walderlebnispfad bei Münchweiler an der Alsenz was. Es gibt verschiedene Stationen, bei denen man zum Beispiel Wissen über den Wald als Lebensraum sammeln kann. Und es gibt Mitmach-Möglichkeiten. Unter anderem kann man raten, wie viel Holz wiegt.

Wer Japanisches Flair in der Natur genießen will, kann das auch in den Osterferien im Japanischen Garten in Kaiserslautern. Und vielleicht lässt sich dann auch noch die rosafarbene Pracht der Kirschblüte und der Magnolie bewundern.

Der Japanische Garten in Kaiserslautern ist auch in den Osterferien ein schönes Ausflugsziel. SWR

Auf Schienen die Westpfalz erleben

Früher hat sie Sand und Ton für Feld- und Grubenarbeiten durch die Region gefahren. Heute ist sie für Ausflüge unterwegs: die Stumpfwaldbahn bei Ramsen . Auch an Ostersonntag und -montag fährt der Dampfzug. Dann schnauft die kleine Lok des Vereins Stumpfwaldbahn durch die Natur - von Ramsen zum Eiswoog und wieder zurück und das in beschaulichem Tempo.

Wer lieber selbstständig über alte Bahngleise tuckern möchte, für den ist eine Draisinenfahrt vielleicht was. Das geht zwischen Altenglan und Lauterecken. Da fährt man mit einer Fahrraddraisine auf einer ehemaligen Bahnstrecke durchs Glantal und muss in die Pedale treten, um voranzukommen.

Bewegung in den Osterferien gefällig? Mit so oder so ähnlichen Draisinen kann man durchs Glantal radeln. SWR

Zurück in die Vergangenheit in Steinbach und am Gelterswoog

Eine Reise in die Vergangenheit gefällig? Dafür eignet sich das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg. Besucherinnen und Besucher können dort an allen Sonn- und Feiertagen die Hütten in einer nachgebauten Keltensiedlung erkunden. Wer Lust hat, kann sich auch an keltischer Handwerkskunst ausprobieren.

Das Keltendorf in Steinbach im Donnersbergkreis. Auch an Ostern gibt es dort Aktionen. SWR

Ritter, Feuershow, Gaukler und vieles mehr gibt es beim Mittelaltermarkt am Gelterswoog bei Kaiserslautern . Und zwar von Karsamstag bis Ostermontag. Angeboten werden auch mittelalterliche Speisen und Getränke, Handwerkskunst oder Musik.

Ausstellung über Amphibien im Geoskop in Thallichtenberg

Frösche und Salamander, feuchte Wiesen und Wälder: das zum Beispiel verbinden wir mit Amphibien. Die haben sich vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren aus Fischen entwickelt. Sie waren die ersten Wirbeltiere an Land. Mit früheren und heutigen Amphibien beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Urweltmuseum Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg.

Teil dieser Ausstellung ist auch das urzeitliche Amphib mit dem Namen "Stenokranio boldi". Diese neue Ursaurierart wurde in einem Steinbruch am Remigiusberg im Kreis Kusel gefunden.

Ins Wasser hüpfen im Schwimmbad Winnweiler

Wenn die Temperaturen in den Osterferien mitspielen, wäre auch ein Besuch im Freibad eine Idee. Den Anfang macht in diesem Jahr wieder das Schwimmbad in Winnweiler. Das hat ab dem 21. April - Ostermontag - geöffnet.

Eine Reise "unter Tage" im Kalkbergwerk Wolfstein

Die Welt unterhalb der Erdoberfläche erkunden: das geht zum Beispiel im Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein .

Am 15. April gibt es eine Führung für Kinder. Es geht erst mit der Grubenbahn ins Bergwerk. Dann folgt ein Rundgang durch den Stollen und Experten erklären, wie dort früher Kalkstein abgebaut wurde.

Für Erwachsene gibt es am 19. April eine Weinprobe "unter Tage". Zwischen Felsen werden verschiedene Weine gekostet und es gibt Infos zur Bergmannsarbeit.

An den Ostertagen können Familien im Wolfsteiner Kalkbergwerk auch was erleben. Dann versteckt der Osterhase in den unterirdischen Gängen bunte Eier und Süßigkeiten.

Für alle Veranstaltungen braucht es vorab eine Anmeldung.

Das Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein Der Bergbau im und um den Königsberg lässt sich bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Früher wurde dort nicht nur Kalkstein abgebaut, sondern auch Eisenerz, Quecksilber und Steinkohle. Vor allem zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert. Doch nach und nach wurden die Gruben geschlossen, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat. In dem Stollensystem des Kalkbergwerks Königsberg wurde noch bis 1967 Kalk abgebaut. Und seit mehr als vierzig Jahren bekommen dort Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Welt unter Tage. Quelle: Kalkbergwerk Wolfstein

Tierische Ostern in den Tierparks in der Westpfalz

Tierfreunde können auch die Ostertage in Tierparks in der Westpfalz verbringen. Im Zoo Kaiserslautern gibt es an Ostersonntag und -montag unter anderem eine Ostereiersuche, eine Rallye durch den Zoo, Führungen und vieles mehr.

Der Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg hat sich für die Ostertage auch Aktionen überlegt. Von Karfreitag bis Ostermontag können Kinder auf dem Gelände Ostereier suchen. Außerdem gibt es Flugschauen mit den Greifvögeln und es können Polarfüchse gefüttert werden.

In der Wildtierstation in Maßweiler in der Südwestpfalz feiern Mensch und Tier Ostern. An Ostersonntag und -montag gibt es nicht nur für kleine Menschlein Geschenke, auch für die Tiere im Park. Besucherinnen und Besucher können zuschauen, wie Tiger, Waschbären und Füchse mit den Geschenken spielen. Tickets gibt es online bei der Tierart Wildtierstation in Maßweiler.

Die Tiger in Maßweiler freuen sich über ihre Überraschungen zu Ostern. TIERART Tierauffangstation Maßweiler

Ostern in Baumholder, Zweibrücken, Kusel & Kaiserslautern

In Zweibrücken ist an Karsamstag der Osterhase im Rosengarten unterwegs. Er lädt ab 14:00 Uhr zu einem Suchspiel ein und es gibt Preise zu gewinnen. Auch in der Innenstadt am Schlossplatz schaut der Osterhase an Karsamstag vorbei. Außerdem gibt es dort einen Flohmarkt von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Baumholder bietet von Gründonnerstag bis Ende April eine Osterkirmes . Es gibt Livemusik, einen kleinen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Essen und Trinken und auch an den Ostertagen selbst ist was geboten.

Auch in Kusel gibt es eine Osterkirmes - zum ersten Mal in diesem Jahr. Vom 12. bis 21. April stehen auf dem Messeplatz unter anderem Fahrgeschäfte und Essensstände. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk.

In Ramsen im Donnersbergkreis wird rund um Ostern traditionell wieder UM Ostereier geschossen, nicht AUF. Das Ganze geht bis Ostermontag.

Und zum Abschluss noch ein Klassiker unter den Ausflugszielen: die Gartenschau in Kaiserslautern. Die hat auch in den Osterferien geöffnet. Es gibt dort zum Beispiel Sandskulpturen unter dem Motto "Dschungelfieber" zu sehen und die Lego-Ausstellung, auch mit Gebäuden aus der Region im Kleinformat.

An Ostersonntag ist der Osterhase auf dem Gartenschaugelände unterwegs und versteckt Süßigkeiten für Kinder. Außerdem gibt es einen Ostergottesdienst in der Weidenkirche.