Immer mehr Menschen in RLP von Einsamkeit betroffen

Dieses Gefühl kennen viele: Alleine sein, sich einsam fühlen. Vielleicht weil der Partner verstorben ist oder die Familie weit weg wohnt. Einsamkeit trifft aber auch immer mehr junge Leute. Das hat in der Corona-Pandemie begonnen und hält an. Bei einer Fachtagung in Mainz suchte das Sozialministerium mit Fachverbänden nach Strategien dagegen. Weil das Problem um sich greift, ist auch die Politik gefragt - und Hilfe vor Ort.