Lkw in Undenheim geklaut - Zauntor mit Lastwagen durchbrochen

In Undenheim ist in der Nacht zum Sonntag ein Lkw von einem Betriebsgelände geklaut worden. Auf der Flucht durchbrachen der oder die Täter mit dem Lastwagen ein Zauntor.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR gegenüber berichtet, ist der Diebstahl in Undenheim (Kreis Mainz-Bingen) ungefähr gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen passiert. Ein oder mehrere unbekannte Täter seien wahrscheinlich über den Zaun des betroffenen Betriebsgeländes geklettert. Dort stand der 7,5 Tonnen schwere Lkw.

Mit Lkw Zaun in Undenheim durchbrochen

Der oder die Täter hätten den Lastwagen vermutlich kurzgeschlossen und so den Motor in Gang gesetzt, so der Polizeisprecher weiter. Denn sie seien im fahrenden Lkw geflohen. Dabei durchbrachen sie von innen auch ein Zauntor des Betriebsgeländes.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 65.000 Euro. Von den Dieben und dem Lkw fehle bisher jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.