per Mail teilen

An Palmsonntag werden in den Kirchen der Region Trier Buchszweige gesegnet. Doch durch den Buchsbaumzünsler gibt es kaum welche. Doch aus der Eifel kommt Hilfe.

Kinder laufen von links nach rechts. Buchsbaumzweige sind auf dem Boden verteilt. Die Kommunionkinder basteln in Klüsserath an der Mosel ihre traditionellen Palmstöcke, die sie nach Palmsonntag vor ihre Tür stellen. Mit dabei ist auch eine kleine Raupe - der Buchsbaumzünsler. Sie krabbelt über den Finger eines Kommunionkindes. Das kleine Tierchen hat hier die Planungen um die Tradition des Palmsonntags ganz schön durcheinander gebracht.

Auch zwischen den Buchszweigen beim Palmstockbasteln hat sich der Buchsbaumzünsler versteckt. SWR Andrea Meisberger

Buchsbaumzünsler beschädigt Buchbäume an der Mosel

An der Mosel sei kaum noch Buchs zu finden gewesen, erzählen die Eltern beim Palmstockbasteln. Denn überall habe der Buchsbaumzünsler die Pflanzen beschädigt. "Eine Freundin hatte einen riesigen Buchsbaum, der eigentlich für alle Kinder reichen sollte. Aber da war dann auch plötzlich der Buchsbaumzünsler drin", erzählt Katja Haubrich, die Mutter eines der Kommunionkinder. Selbst in den Geschäften welchen zu bekommen, sei es stellenweise schwierig gewesen.

Die Kommunionkinder basteln vor Palmsonntag sogenannte Palmstöcke aus Buchs, die sie dann bis zur Kommunion vor die Tür stellen. SWR Andrea Meisberger

Gemeindereferent Markus Ullmann veranstaltet das Palmstockbasteln mit den Kommunionkindern schon seit mehreren Jahren. Er kennt das Problem. Doch so schlimm wie in diesem Jahr, sei es noch nie gewesen, sagt er.

Alternativen zum Buchsbaum

Wo Buchs fehlt, müssen Alternativen herhalten. Im Pastoralteam habe man sich deshalb vorher schon Gedanken gemacht, sagt Ullmann. "Eigentlich kann man alles nehmen, was immergrün ist", sagt er. Beispielsweise Ilex oder Eibe. Schließlich sei der Buchsbaum auch nur eine Alternative für die Palme, die die hier nicht wächst.

Eifel hilft der Mosel mit Buchsbaumzweigen aus

Doch nicht nur für die Kommunionkinder fehlt der Buchsbaum. Auch die Kirchen an der Mosel brauchen ihn für die Gottesdienste. Der Pastor der Pfarreiengemeinschaft Mehring, Ralf-Mathias Willmes, ist deshalb quer durch die Region in die Eifel gefahren. "Ich habe zwei befreundete Mitbrüder, die in der Eifel tätig sind und die organisiert haben, dass wir Buchsbaum für den Palmsonntag ganz frisch haben können", erzählt Willmes.

Ich nehme dafür Kisten von gutem Moselwein mit in die Eifel.

Somit reicht der Buchsbaum nun für die Gottesdienste in allen neun Kirchen der Pfarreiengemeinschaft. Mit leeren Händen wollte der langjährige Pastor aber nicht in die Eifel fahren. "Ein gutes Moselländisches Geschenk: Ich nehme Kisten von gutem Moselwein mit in die Eifel", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Um für das Palmstockbasteln in Klüsserath genügend Buchs zusammenzubekommen, sind Eltern auch in die Eifel gefahren. SWR Andrea Meisberger

Auch bei den Kommunionkindern in Klüsserath hat der Buchsbaum letztendlich ausgereicht. Überall war gesammelt worden. In der Verwandtschaft, bei Freunden und im ganzen Bekanntenkreis. "Wir haben alle zusammengeschmissen und am Ende war für alle genug da", resümiert Mutter Katja Haubrich.