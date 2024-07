per Mail teilen

Seit ein paar Jahren gilt in Kaiserslautern teilweise ein Alkoholverbot. Laut der Stadt wird das nicht immer eingehalten. Bei ihr laufen deshalb mehrere Bußgeldverfahren.

In Kaiserslautern gilt seit Jahren an manchen Plätzen ein Alkoholverbot. Im Oktober 2022 hatte die Stadt nach eigenen Angaben ihre entsprechende Allgemeinverfügung zu einem bestehenden Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt erneuert. Bedeutet: "Der Konsum von Alkohol außerhalb von geschlossenen Räumen und außerhalb der Freisitze" ist verboten.

So darf am Busbahnhof vor dem Lauterer Hauptbahnhof kein Alkohol getrunken werden. Außerdem gilt das Verbot für die Innenstadt. Konkret bezieht es sich auf den Bereich um die Mall, die Fruchthalle, das Rathaus sowie das Pfalztheater und den Platz vor der Pfalzgalerie.

Alkoholverbot in Kaiserslautern: Mehr als 60 Bußgeldverfahren in 2024

Obwohl es dieses Alkoholverbot in Kaiserslautern gibt, stellt das Ordnungsamt an den entsprechenden Orten immer wieder Alkohol sicher, teilt die Stadt mit. Allein für den Bereich vor dem Hauptbahnhof würden bei der Stadt in diesem Jahr schon 60 Bußgeldverfahren laufen, weil Menschen dort Alkohol getrunken haben, obwohl das nicht erlaubt ist.

Diese Regelung soll den Behörden helfen andere Verstöße oder Straftaten besser kontrollieren zu können, heißt es. Denn viele Menschen, die Alkohol konsumieren, würden nicht nur gegen das städtische Alkoholverbot verstoßen. Sondern auch gegen andere Vorgaben der Stadt und Gesetze - zum Beispiel bei Schlägereien. Wer an den Orten, an denen das Verbot gilt, mit Alkohol erwischt wird, dem droht ein Bußgeld und ein Platzverweis von der Polizei.

Alkoholverbot in Kaiserslautern: Nicht jeder weiß davon

Möglicherweise ist vielen Bürgerinnen und Bürger nicht klar, dass in Kaiserslautern an einzelnen öffentlichen Orten kein Alkohol getrunken werden darf. Unsere Kollegen von DASDING haben auf ihrem Instagram-Kanal “Wir sind Lautern” mal nachgefragt, ob junge Menschen von dem Alkoholverbot in Kaiserslautern wissen. Das Ergebnis: Die meisten Befragten haben noch nie davon gehört.

Stadt Kaiserslautern gibt Alkoholverbot im Amtsblatt bekannt

Schilder, die auf das Verbot von Alkohol hinweisen, gibt an den jeweiligen Orten nicht. Die Stadt Kaiserslautern hat auf SWR-Anfrage mitgeteilt, dass sie diese Regelung im städtischen Amtsblatt veröffentlicht hat. Damit gelte das Verbot offiziell als bekanntgegeben, so die Stadt weiter.

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie Probleme mit Alkohol haben Wenn Sie das Gefühl haben, zu viel zu trinken und oder abhängig von Alkohol zu sein, können Sie Unterstützung bekommen. Sprechen Sie beispieslweise Ihren Hausarzt an. Dort können Sie Unterstützung bekommen. Sie könne Ihrem Arzt vertrauen: Der Arzt hat eine Schweigepflicht. Auf der Website der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. können Sie mit Hilfe Ihrer Postleitzahl Beratungsstellen in Ihrer Umgebung finden. Die Website finden Sie hier. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine Hotline eingerichtet, an die Sie sich wenden können, um Fragen zu klären oder nach Beratungsstellen zu fragen: 0221-892031. Die Zentrale hat ein umfangreiches Webangebot, in dem auch Selbsthilfegruppen ausgezählt sind. Der Suchthilfeverband Blaues Kreuz bietet an mehr als 350 Standorten in Deutschland Hilfe an. Es gibt online auch zahlreiche Flyer und Broschüren zum Thema.

Zwischenzeitlich habe man sich auch auf der Homepage der Stadt über das Verbot informieren können. Außerdem seien zum Alkoholverbot mehrere Pressemitteilungen verschickt worden. Auch das SWR Studio Kaiserslautern hatte darüber immer wieder berichtet. Zum Beispiel in den Radionachrichten bei SWR 4 Rheinland-Pfalz.

Das Alkoholverbot hat die Stadt nach eigenen Angaben zwischenzeitlich immer wieder verlängert. Auch in diesem Jahr soll es eine Verlängerung geben.