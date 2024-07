Fuchs übernachtet in Pflegeheim in Kaiserslautern

Ein junger Fuchs hat am Wochenende die Polizei in Kaiserslautern beschäftigt. Das Wildtier war plötzlich in einem Pflegeheim aufgetaucht.

Dieser Fuchs hat am Wochenende im Treppenhaus eines Kaiserslauterer Pflegeheims geschlafen. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern die Polizei gerufen. Der Grund laut Polizei: tierischer Besuch. Ein junger Fuchs war in der Nacht in das Pflegeheim gekommen. Er hatte sich ins Treppenhaus verirrt und das offensichtlich ausgenutzt, um sich dort auszuruhen. Als die Polizei kam, "lag das Tier seelenruhig" im Treppenhaus in einer Ecke auf dem Fliesenboden und "genoss seinen geschützten Schlafplatz", teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Polizei Kaiserslautern kümmert sich um Fuchs in Pflegeheim "Um den Vierbeiner nicht noch höher in das Haus zu treiben", seien die Polizisten mit dem Fahrstuhl ein Stockwerk nach oben gefahren, um den Fuchs so langsam durch das Treppenhaus nach unten zu scheuchen. Das Wildtier sei dann durch eine Seitentür des Pflegeheims ins Freie gelaufen. Durch genau diese Tür sei der Fuchs auch in das Gebäude gekommen. Die war laut Polizei über Nacht offen gewesen.