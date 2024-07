Blog: Verfolgungsfahrt mit der Polizei, Kompromiss bei Tadano in Zweibrücken, Mordprozess: Angeklagter verstorben

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:58 Uhr ++ Investor zieht sich vom evangelischen Krakenhaus Zweibrücken zurück++ Das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken sollte eigentlich einen neuen Investor bekommen. Jetzt hat die Stadt mitgeteilt, dass das Krankenhaus wieder zwangsversteigert wird. Aktuell bestehe kein Kontakt mehr zu dem interessierten Investor aus Köln. Deswegen haben die Gläubiger des insolventen Krankenhauses beschlossen, die Klinik wieder zu versteigern. Ursprünglich hatten die Gläubiger dem zuletzt angekündigten Verkauf bereits zugestimmt. Der Investor wollte unter anderem eine sportmedizinische Klinik, Seniorenwohnungen und ein Hospiz in das ehemalige Krankenhaus bauen lassen. Der Umbau sollte 40 Millionen Euro kosten und 200 neue Arbeitsplätze schaffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:13 Uhr ++ Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei in der Westpfalz ++ Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich in den frühen Morgenstunden in der Westpfalz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Mann nach eigenen Angaben in der Nähe von Waldmohr im Kreis Kusel kontrollieren. Daraufhin sei er aber Richtung Homburg im Saarland gefahren. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 21-Jährigen schließlich in Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern stoppen. Dabei kam es zu einem Unfall, bei dem laut Polizei aber niemand verletzt wurde. Auf der Wache habe sich herausgestellt, dass der Mann offenbar keinen Führerschein hat. Er sei auch nicht fahrtüchtig gewesen, ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, wird jetzt untersucht. Die Kennzeichen passten laut Polizei nicht zu dem Auto und wem das Auto gehört, ist ebenfalls noch unklar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.07.2024 um 6:30 Uhr.

15:44 Uhr ++ Zweibrücken: Einwände gegen Outlet-Erweiterung zurückgewiesen ++ Die rheinland-pfälzische Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat die Einwände gegen die Erweiterung des Fashion Outlets in Zweibrücken zurückgewiesen. Saarländische Kommunen hatten im vergangenen Jahr Stellungsnahmen gegen den Ausbau eingereicht. Die obere Landesplanungsbehörde kam in allen drei Verfahren zu dem Ergebnis, dass die erhobenen Widersprüche wegen mangelnder Widerspruchsbefugnis unzulässig sind, teilt die Struktur- und Genehmigungsdirektion mit. Die Städte Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen hatten Widerspruch gegen die Erweiterungspläne eingelegt. Die Bedenken: Die nachhaltige Entwicklung der Innenstädte in der Region würde gefährdet. Nach den Plänen sollen die derzeit 21.000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf insgesamt 29.500 Quadratmeter vergrößert werden. Bereits vergangenes Jahr wurde beschlossen, dass es für bestimmte Artikel ein begrenztes Angebot geben soll. So solle verhindert werden, dass die Innenstädte geschwächt werden. Die Behörde gibt mit der Zurückweisung weiter grünes Licht für die Erweiterung des Fashion Outlets.



12:41 Uhr ++ Ausstellung "Was heißt schon alt" im Rathaus Kaiserslautern ++ Eine Ausstellung im Rathaus Kaiserslautern will mit typischen Alters-Klischees aufräumen. Wie die Stadt mitteilt, werden dort aktuell Fotos älterer Menschen in untypischen Situationen gezeigt. Zum Beispiel ein Rentner beim Kraftsport oder ein älteres Pärchen, das auf einer Wiese liegt und sich verliebt in die Augen schaut. Die Ausstellung soll zeigen, wie unterschiedlich ältere Menschen sind und ihr Alter gestalten – und dass Älterwerden nicht nur Pflegeheim und Plätzchenbacken mit den Enkeln bedeutet. Unter dem Titel „Was heißt schon alt?“ stellt das Bundesfamilienministerium die Fotos in verschiedenen Städten aus, bis Ende Juli können Kaiserslauterer die Bilder kostenlos im Rathausfoyer anschauen.



11:58 Uhr ++ Zirkuslöwin zum ersten Mal im Außengehege in Maßweiler ++ Seit Freitag ist Zirkus-Löwin Manuschka in der südwestpfälzischen Tierauffangstation Maßweiler. Die Löwin wurde freiwillig von ihrem Zirkus abgegeben und darf heute zum ersten Mal nach ihrer Ankunft in der Tierstation ins Außengehege. Manuschka trifft dann zum ersten Mal auf eine große Freifläche zum Spielen und Toben. Das ist für sie etwas Besonderes, wie die Tierpfleger in der Tierauffangstation Maßweiler sagen. Denn Manuschka hat bisher in eher kleinen Zirkus-Käfigen gelebt. Die Löwin wurde zusammen mit ihrem Halbbruder vor fünf Jahren in Frankreich geboren. Kurz danach sind beide in den Zirkus gekommen. Ihr Halbbruder ist vor kurzem unerwartet gestorben. Deshalb hat der Zirkus jetzt entschieden, auf Großkatzen zu verzichten. Das bedeutet auch für Manuschka: Ruhestand. Und den verbringt sie erstmal in der Südwestpfalz. Die neugierigen Blicke der Menschen ist sie wahrscheinlich schon gewohnt. In ein paar Monaten geht es dann für Maunschka weiter in die Niederlande. Dort soll sie zusammen mit anderen Löwen in ein Katzenschutzzentrum.



10:40 Uhr ++ Mordprozess Zweibrücken: Angeklagter verstorben ++ Im Mordprozess um eine getötete Frau am Landgericht Zweibrücken hätte heute ein Urteil fallen sollen. Wie das Gericht mitgeteilt hat, ist der Angeklagte aber im Gefängnis gestorben. Der zur Tatzeit 37-Jährige soll seine Frau laut Staatsanwaltschaft im vergangenen Dezember aus Eifersucht heimtückisch getötet haben. Er soll ihr in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bubenhausen gefolgt und ihr mit einem Gegenstand mehrmals heftig auf den Kopf geschlagen haben.

8:17 Uhr ++ Mann rettet Kind im Warmfreibad Kaiserslautern das Leben ++ Die Polizei sucht einen Mann, der gestern im Warmfreibad in Kaiserslautern einem Kind das Leben gerettet haben könnte. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist ein dreijähriges Kind am Nachmittag unbeaufsichtigt in ein Schwimmbecken gesprungen und dann unter Wasser geraten. Ein Mann soll den Vorfall gesehen und das Kind aus dem Wasser gehoben haben. Anschließend musste das Kind reanimiert werden und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 0631 3692150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.



6:31 Uhr ++ Pyrotechnik bei DFB-Pokalfinale kostet FCK 300.000 Euro ++ Das Zünden von Pyrotechnik beim DFB-Pokalfinale kostet den 1. FC Kaiserslautern 300.000 Euro. Das hat der DFB mitgeteilt. Bis zu 100.000 Euro kann der Verein für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Diese sind aber bis Ende des Jahres nachzuweisen. Bei dem Finalspiel des FCK gegen Bayer Leverkusen im Mai musste das Spiel unter anderem wegen gezündeter Bengalos, Böller sowie Raketen für vier Minuten unterbrochen werden. Auch Hannover 96, Eintracht Braunschweig und der Karlsruher SC müssen Geldstrafen für Fehlverhalten ihrer Fans zahlen. Diese Strafen fallen aber geringer aus.



18:41 Uhr ++ Stormausfälle in Pirmasens wegen Bauarbeiten möglich ++ Wer in Pirmasens in der Nähe der Festhalle wohnt, muss sich auf kurzzeitige Stromausfälle in den kommenden Wochen einstellen. Die Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben in der Volksgartenstraße an den Wasser-, Gas- und Stromleitungen. Deswegen wird die Versorgung mit Strom, Gas oder Wasser zwischenzeitlich abgestellt. Die betroffenen Haushalte würden rechtzeitig informiert, teilen die Stadtwerke Pirmasens mit. Während der Bauarbeiten wird die Volksgartenstraße gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

17:32 Uhr ++ KI-System für automatische Rettungsgasse: Test in Kaiserslautern ++ Wie können Rettungsgassen für Blaulicht-Fahrzeuge in Zukunft schneller gebildet werden? Dafür testen Experten nach eigenen Angaben ab heute ein Verkehrssystem in Kaiserslautern. Für ihre Versuche in der Stadt wird in den kommenden Tagen immer wieder die Kreuzung Trippstadter Straße / Paul-Ehrlich-Straße gesperrt. Hintergrund: Wenn Menschen in der überfüllten Innenstadt an einer Ampel halten und dann hinter sich das Martinshorn hören - sind viele überfordert und tun gar nichts, sagen die Experten. Dafür wollen Lautrer Rettungsdienste zusammen mit der Stadt und Forschern der Uni eine Lösung entwickeln. Ein KI-System soll automatisch Rettungsgassen bilden. Ziel sei es zum Beispiel, dass in einem Notfall die Ampeln ein Signal bekommen, und sich so umschalten, damit zum Beispiel der Rettungsdienst freie Fahrt hat.

13:29 Uhr ++ Ausstellung zur Sonne in Johanniskreuz ++ Wie ist eigentlich unsere Sonne entstanden und welche Auswirkungen hat sie auf uns Menschen? Antworten auf Fragen wie diese bekommen Besucherinnen und Besucher seit heute bei einer Ausstellung im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz bei Trippstadt. Nach Angaben der Einrichtung können dort Interessierte bis zum 30. August unter anderem die Sonne beobachten - und zwar mit speziellen Geräten. Außerdem gibt es noch mehr Mitmach-Aktionen. Geöffnet ist die Ausstellung im Haus der Nachhaltigkeit Sonntag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr.

12:26 Uhr ++ Züge zwischen Merzig und Kaiserslautern fallen aus ++ Zwischen Merzig und Kaiserslautern fallen ab heute Züge aus, weil viele Mitarbeitende krank oder im Urlaub sind. Wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat, fährt deshalb die Regionalbahn 70 nur zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Manche Züge fallen komplett aus. Sonntagmorgen fahren Busse für Zugverbindungen, die ausfallen. Der Regionalexpress 1 von Koblenz über Kaiserslautern bis nach Mannheim fährt dagegen ohne Einschränkungen - genauso wie die S-Bahn zwischen Homburg und Kaiserslautern.

11:45 Uhr ++ Pirmasens bisher zufrieden mit Bezahlkarte für Geflüchtete ++ Pirmasens ist nach eigenen Angaben bisher zufrieden, wie es mit der Bezahlkarte für Geflüchtete läuft. Die Stadt hatte bereits im Juni eine eigene Karte eingeführt, weil sie nicht auf die Einführung der bundesweiten Karte im Herbst warten wollte. Seit gut einem Monat stellt Pirmasens nun auf die Karten um. Insgesamt werden die laut Stadt gut angenommen. Besonders beliebt sei eine App zur Karte. Bis Ende des Monats will Pirmasens 55 Bezahlkarten ausgegeben haben. Die Stadt hat sich dabei für ein Jahr an einen eigenen Kartenanbieter gebunden. Für jedes Aufladen muss die Stadt Gebühren zahlen und rechnet dabei mit rund 10.000 Euro im Jahr. Die Bundesländer wollen diese Woche mitteilen, auf welchen Dienstleister sie sich für die bundesweite Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt haben. Sobald die Länder eine übergreifende Bezahlkarte eingeführt haben, will die Stadt schauen, wie es damit läuft und gegebenenfalls die eigene Bezahlkarte nochmal prüfen.

10:39 Uhr ++ Football: Pikes aus Kaiserslautern gewinnen gegen Pirmasens ++ Im Westpfalz-Derby haben die Pirmasens Praetorians gestern zuhause gegen die Kaiserslauterer Pikes verloren. Im Duell der beiden American Football Mannschaften verbuchten die Pikes einen 23 zu 21 Sieg. Das Heimteam aus Pirmasens lag bis kurz vor dem Abpfiff in Führung, gab sie dann aber ab. 350 Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Spiel im Stadion Spesbach in Pirmasens verfolgt. Für die Pikes geht es in rund vier Wochen auswärts gegen die Kassel Titans in die nächste Runde der Regionalliga.

9:40 Uhr ++ Schlechte Honigernte in der Westpfalz ++ Der Sommer hat in den vergangenen Wochen auf sich warten lassen - der Regen dafür nicht. Wegen des schlechten Wetters läuft die Honigernte schlecht. Das können auch die Imker in der Westpfalz bestätigen. Ein Imker aus Enkenbach-Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern sagt, dass er dieses Jahr nur etwa 40 bis 50 Kilogramm Honig von 20 Bienenvölkern ernten konnte. So viel bekommt er sonst von nur zwei Völkern. In Zweibrücken haben die Imker nur ein Drittel an Honig geerntet im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Lauterecken spricht ein Imker von 30 Prozent weniger Honig. Das liege daran, dass die Bienen im Regen nicht rausfliegen können und deshalb keinen Honig produzieren. Weil es kalt ist, gibt es auch oft keinen Nektar in den Blüten der Pflanzen. Diese Woche wird dann zum letzten Mal in diesem Jahr geerntet. Die Imker rechnen auch dann mit einem ähnlich schlechten Ertrag.

8:18 Uhr ++ Übung auf Airbase Ramstein ++ Rund um die Airbase Ramstein kann es in dieser Woche wieder lauter werden als sonst. Grund sind routinemäßige militärische Übungen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Nach Angaben eines Sprechers des US Militärs übt das 86. Lufttransportgeschwader wie alle paar Monate seine Einsatzfähigkeit und probt mögliche Krisen-Szenarien. Ziel der Übung ist es, die Airbase noch sicherer zu machen, um die Menschen jederzeit vor Bedrohungen schützen zu können. Anwohner müssen mit Lärm durch Sirenen und Lautsprecherdurchsagen rechnen.

7:24 Uhr ++ Sperrung der Riedbahn betrifft auch Kaiserslautern ++ Die Sperrung der Riedbahn in Südhessen zwischen Mannheim und Frankfurt hat ab morgen auch Auswirkungen auf die Westpfalz. Etliche Güterzüge werden durch den Pfälzerwald umgeleitet. Die Güterzüge seien vor allem nachts unterwegs, um Personenzüge nicht zu behindern, teilte die Bahn mit. Sie befahren die Strecke vom Saarland über Landstuhl, Kaiserslautern und Neustadt nach Mannheim. Andere Güterzüge nehmen ab Bingen den Weg über Bad Kreuznach und durchs Alsenztal Richtung Pfälzerwald und weiter nach Mannheim. Beim Personenverkehr gibt es nur zwei Änderungen. Einer der vier Fernzüge von Paris fährt von Kaiserslautern statt nach Frankfurt nach Heidelberg. Außerdem entfällt der Eurocity von Kaiserslautern nach Graz. Die Riedbahn ist eine der am stärksten befahrenen Strecken Deutschlands. Sie wird bis Mitte Dezember für 1,3 Milliarden Euro komplett saniert.

7:21 Uhr ++ Straßenarbeiten am Betzenberg in Kaiserslautern ++ Autofahrer sollten ab sofort im Bereich Betzenberg/Waldschlösschen in Kaiserslautern mehr Zeit einplanen. Grund sind nach Angaben der Stadt Straßensperrungen rund um das Waldschlösschen. Weil die Bremer Straße und die Kantstraße zahlreiche Löcher im Belag hatten, werden sie ab sofort saniert. Wie das Tiefbaureferat mitteilt, wird dafür die vorhandene Deckschicht abgefräst und ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Stellenweise werden auch Bordsteine, Schachtabdeckungen und Rinnenplatten ausgetauscht. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Rad- und Gehweg zwischen Dunkeltälchen und Kantstraße erneuert. Die Sperrung dauert voraussichtlich drei Wochen. Umleitungen sind eingerichtet.

6:24 Uhr ++ Zugstrecke zwischen Pirmasens und Landau gesperrt ++ Die Bahn nutzt vielerorts die Sommerferien, um ihr Gleisnetz zu sanieren. Auch zwischen Pirmasens und Landau ist deshalb ab heute die Bahnstrecke voll gesperrt - und zwar bis zum 23. August. Nach Angaben der Bahn wird der Zugverkehr ab 7 Uhr in der Früh eingestellt. Später fahren Ersatzbusse zwischen dem Hauptbahnhof Pirmasens und Landau. Die Busse fahren aber zu anderen Uhrzeiten als die Züge. Reisende sollten daher im Internet ihre Verbindungen prüfen. Durch die Sperrung der Bahnstrecke Pirmasens – Landau ist auch kein Zugverkehr im Wieslautertal möglich. Reisende sollen auf die normalen Linienbusse ausweichen.