FCK gewinnt Blitzturnier in Offenbach

Der 1. FC Kaiserslautern war beim Blitzturnier in Offenbach zu Gast. Mit zwei Siegen gegen die Fortuna und die Kickers konnte das Team das Turnier für sich entscheiden.

In der ersten Partie spielten die Lauterer gegen Fortuna Düsseldorf und gewannen durch ein frühes Tor von Philip Klement (4.). Im zweiten Spiel siegte der FCK gegen die Kickers Offenbach mit 2:1. Die Tore für die roten Teufel schossen Aaron Opuku in der 17. Minute und Daniel Hanslik in der 44. Spielminute. Dimitrij Nazarov hatte die Kickers in der 11. Minute in Führung gebracht.

Bei über 30 Grad zeigte der FCK am Bieberer Berg eine solide Leistung und startete gut in die erste Partie. Die Lauterer waren in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft und belohnten sich direkt in der Anfangsphase. Philipp Klement vollendete eine schöne Flanke von rechts volley zum Führungstreffer (4.). Nach einer knappen Viertelstunde war es dann wieder Klement, der die nächste Möglichkeit für die roten Teufel hatte. Diesmal schoss er allerdings aus knapp 16 Metern links am Tor vorbei.

Kurz vor der Pause meldete sich die Fortuna das erste Mal gefährlich vor dem Lauterer Tor. Nach einer flachen Hereingabe von links wirkte FCK-Torwart Julian Krahl ein wenig unsicher und zögerte beim Herauskommen. Der Ball rollte gefährlich durch den Strafraum, fand aber keinen Fortuna-Abnehmer im Strafraum. Danach war Halbzeit. Insgesamt wurde zweimal 30 Minuten pro Partie gespielt.

1. FC Kaiserslautern bringt Sieg gegen Düsseld über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel war es dann die Fortuna, die besser zurück in das Spiel fand. In der 36. Spielminute war es Danny Schmidt, der für die Fortuna per Freistoß aus knapp 20 Metern gefährlich auf das Lauter Tor schoss. Julian Krahl parierte allerdings stark und klärte den Ball links zur Ecke (36.). Nach der Aktion begann der FCK zu kontern. Durch eine gute Balleroberung in der Nähe des Mittelkreises lief der FCK mit drei Spielern auf die Düsseldorfer Abwehrkette zu, Stürmer Jannik Mause bekam die Kugel im Strafraum allerdings einen Tick zu weit in den Lauf gespielt, sodass er ihn nicht mehr erreichte.

Die Fortuna aus Düsseldorf war insgesamt im zweiten Durchgang trotzdem die bessere Mannschaft und gewillt den Ausgleich zu erzielen. In der 52. Minute spielte Dennis Jastrzembski einen tollen Pass in die Schnittstelle der Lauterer Abwehrkette. Der Ball war allerdings einen Tick zu lang für Marcel Sobottka. Direkt nach der Möglichkeit der Fortuna, kam wieder mehr von Lautern. Am Ende schaffte es der FCK das Spiel über die Zeit zu bringen.

1. FC Kaiserslautern im zweiten Spiel gegen die Kickers

Direkt im Anschluss spielte der 1. FC Kaiserslautern gegen die Kickers aus Offenbach. Die roten Teufel starteten wieder gut. Nach einem tollen Dribbling war es Tobias Raschl, der gefährlich im Strafraum der Offenbacher auftauchte. Sein erster Schuss wurde im letzten Moment geblockt, danach versuchte er es mit dem Außenrist, der Ball ging aber weit links am Tor vorbei (8.). Die Antwort der Offenbacher gab es direkt im Anschluss. Ronny Markus traf beinahe aus 20 Metern links in den Winkel, der Ball ging aber ein Tick über die Querlatte (10.).

Wenige Sekunden später belohnten sich die Offenbacher dann aber. Nach einem Fehler der Lauterer im Spielaufbau, bestrafte Dimitrij Nazarov den Ballverlust und schob zum 1:0 in das lange Eck ein. Der FCK schüttelte sich danach, presste gut und hatte dann wieder mehr Aktionen. Nach einem guten Ballgewinn wurde der schnelle Aaron Opuku in der 17. Minute links im Strafraum der Offenbacher freigespielt und schoss Kickers-Torwart Johannes Brinkies durch die Beine zum Ausgleich.

1. FC Kaiserslautern gewinnt Blitzturnier

Nach dem Seitenwechsel merkte man, dass die warmen Temperaturen beiden Mannschaften zu schaffen machten. Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin, bis Daniel Hanslik nach einer kurz ausgespielten Ecke am zweiten Pfosten zum Kopfball kam und zur Führung traf (44.). Nach einem langen Ball von Marlon Ritter, machte Aaron Opuku in der 53. Minute dann den Deckel drauf und traf erneut durch die Beine des Torwarts zum 3:1. Mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 4:1 gewinnt der FCK das Blitzturnier in Offenbach.